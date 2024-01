Emma Raducanu abandona o court lesionada e em lágrimas antes do Open da Austrália

A britânica Emma Raducanu retirou-se com 6-0 5-7 no seu jogo da segunda ronda contra a eslovaca Viktoria Kuzmova no WTA 250 Auckland Classic, na quinta-feira, depois de ter enrolado o tornozelo, pondo em dúvida a sua participação no Open da Austrália deste mês.

A ex-campeã do US Open, Raducanu, venceu o primeiro set em 22 minutos, mas vacilou no segundo e teve o tornozelo esquerdo examinado durante um intervalo médico, antes de abandonar o court em lágrimas, depois de não conseguir completar o primeiro ponto da decisão.

"Trabalhei muito fisicamente nos últimos meses e tenho-me sentido bem e otimista", disse Raducanu à Stuff Media.

"Por isso, ser travado por uma lesão anormal, rolar o tornozelo, é bastante dececionante, logo na primeira semana. Pensei que estava a jogar um ténis bastante decente.

"Os courts são incrivelmente escorregadios, muito escorregadios, por isso, para ser honesto, não é uma surpresa que isto tenha acontecido a alguém... vamos avaliar nos próximos dias e ver quais são os próximos passos".

O Open da Austrália começa a 16 de janeiro.

Mais cedo, Coco Gauff derrotou a compatriota Sofia Kenin por 6-4 6-4, marcando presença nos quartos de final contra a chinesa Zhu Lin, que derrotou Venus Williams por 3-6 6-2 7-5, num jogo que durou 2 horas e 23 minutos.

Williams, de 42 anos, serviu para o jogo a 5-4 no último set, mas Zhu quebrou e depois evitou quatro break points antes de fechar a vitória.

Azarenka passa

No evento WTA 500 Adelaide International 1, Victoria Azarenka, duas vezes campeã do Open da Austrália, derrotou Zheng Qinwen por 6-2 e 7-5 para atingir os quartos de final, juntamente com a dupla Irina-Camelia Begu e Linda Noskova.

O chinês Zheng, que foi nomeado o novato do ano da WTA em 2022, enviou 10 ases e 34 vencedores, mas também cometeu 35 erros não forçados no evento de aquecimento do Aberto da Austrália.

"Ela é um grande talento", disse a ex-número 1 do mundo Azarenka. "Sinto que ela vai ser uma jogadora muito, muito boa.

"Penso que hoje segui muito bem o meu plano de jogo... Fui consistente, aproveitei as minhas oportunidades quando pude. Continuei a criar mais oportunidades. Hoje estive muito mais agressiva, um pouco mais confortável no court".

A bielorrussa Azarenka vai defrontar a adolescente checa Noskova, que depois de ter derrotado Daria Kasatkina na primeira ronda venceu a também qualifier Clair Liu por 6-2 e 6-2.

A romena Begu chegou aos quartos de final com uma vitória por 6-3 6-0 sobre a sétima cabeça de série letã, Jelena Ostapenko, que cometeu 41 erros não forçados numa exibição irregular.

Begu venceu 11 jogos consecutivos para ultrapassar uma desvantagem de 3-1 no primeiro set e vencer em 73 minutos. Vai defrontar a quarta cabeça de série Veronika Kudermetova por um lugar nas meias-finais.

Ons Jabeur, que esteve perto de ganhar o seu primeiro Grand Slam ao ser vice-campeã em Wimbledon e no Open dos Estados Unidos no ano passado, lutou durante o primeiro set para derrotar Sorana Cirstea por 7-6(3) 6-1 e marcar um encontro com Marta Kostyuk nos quartos de final em Adelaide.

"A (Cirstea) é uma grande jogadora, ela obrigou-me a fazer cada vez melhor no primeiro set", disse Jabeur.

A tunisina, segunda classificada no ranking, também delineou os seus objectivos para o ano, dizendo: "Quero o primeiro lugar, quero ganhar Grand Slams".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com