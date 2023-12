Emma Raducanu: a notável carreira da britânica de 18 anos em Wimbledon ganha ritmo

Com um wild card para o torneio, Raducanu ainda não perdeu um set na sua estreia num Grand Slam, ao derrotar Sorana Cirstea por 6-3 e 7-5 no Court 1 de Wimbledon.

A mais jovem britânica a atingir a quarta ronda em Wimbledon na era Open, Raducanu prestou homenagem ao apoio dos adeptos que recebeu durante o jogo contra Cirstea.

"Estou muito grata por todo o apoio que recebi hoje", disse Raducanu, nascida no Canadá, ao sítio Web de Wimbledon. "Agradeço imenso. Este é, de longe, o maior court em que já joguei.

"Acho que me aguentei bastante bem. Estava a perder por 3-1 no primeiro set, mas tentei manter a calma. Tu ajudaste-me mesmo - no segundo set, e no primeiro set, em todo o jogo".

"Estou bem"

O prolongamento da carreira de Raducanu, número 338 do mundo, em Wimbledon também deve estar a surpreender os seus pais.

É engraçado porque, quando estava a fazer as malas para vir para a bolha, os meus pais disseram: "Não estás a levar demasiados conjuntos de jogo?", disse Raducanu.

"Acho que vou ter de lavar alguma roupa esta noite, mas acho que eles têm um serviço de lavandaria no hotel, por isso estou bem."

Apesar de só ter feito a sua estreia no Tour em Nottingham, em junho, Raducanu já ganhou quase 40.000 dólares em prémios monetários na sua carreira.

E não é só em Wimbledon que ela está a fazer as pazes com as finanças.

"Acabei de ver o final do jogo de Emma Raducanu", tweetou a antiga estrela norte-americana James Blake, depois de Raducanu ter vencido Markéta Vondroušová na quinta-feira, na segunda ronda.

"Uma prestação tremenda para uma [wild card] de 18 anos mas, possivelmente mais impressionante, vi-a limpar o seu próprio lixo no final do jogo. Não vejo isso muitas vezes. É um ótimo hábito. Não mude", disse Blake sobre Raducanu, que vai enfrentar a australiana Ajla Tomljanovic na segunda-feira.

