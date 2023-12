Embiid, o herói mascarado, regressa para levar os 76ers a uma vitória crucial no jogo 3, enquanto os Mavericks acabam finalmente com o azar dos Suns

Recuperando-se de uma fratura orbital e de uma rutura do ligamento do polegar, o jogador de 28 anos passou pelo protocolo de concussão poucas horas antes do confronto crucial do Philadelphia 76ers com o Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste.

Tudo o que faltava era uma capa de herói, pois Embiid marcou 18 pontos e ajudou a manter vivo o sonho dos 76ers de disputar as finais com uma vitória por 99 a 79 no Wells Fargo Center.

Com um recorde de 11 ressaltos e uma assistência, os esforços de Embiid ajudaram os 76ers a afastar-se no quarto período e a reduzir a vantagem dos Heat para 2-1 na série melhor de sete.

Tyrese Maxey foi o melhor marcador dos 76ers, juntamente com Danny Green, com 21 pontos, um total adequado tendo em conta o regresso do candidato a MVP da sua equipa - Embiid usa o número 21.

"Fiquei muito contente por ver a camisola 21 pendurada no balneário", disse Maxey aos jornalistas.

"Ele é um soldado. Polegar, máscara, concussão, cara partida - o que o faz parecer ainda mais feio agora - ele é um homem resistente, ele é o MVP por uma razão.

"A atenção que ele exige é óptima para nós, e é apenas um testemunho da sua vontade e do seu desejo de vencer."

Luta

O regresso do camaronês marcou o culminar de uma rápida recuperação, depois de ter sido melhorado de "fora" para "duvidoso" pelos 76ers na manhã de sexta-feira.

Após a derrota no jogo 2 de quarta-feira, o treinador dos 76ers, Doc Rivers, tinha dito que Embiid tinha "muitos passos a dar" antes de desempenhar qualquer papel no jogo 3.

"Foi uma luta", admitiu Embiid. "Foi mesmo por causa da concussão e de ter de lidar com uma série de sintomas, mas estou contente por ter passado e por estar de volta."

O regresso de Embiid marcou uma noite agridoce para Jimmy Butler, dos Miami Heat, que tinha dito no início da semana que queria ver a estrela dos 76ers regressar para poder defrontar o seu nomeado pessoal para MVP.

O desejo de Butler foi atendido e ele esteve à altura do desafio contra a sua antiga equipa, com 33 pontos, mais nove ressaltos e duas assistências, mas foi o principal protagonista de um ataque dos Heat completamente apagado. Tyler Herro foi o segundo melhor marcador da equipa, com 14 pontos, e mais ninguém atingiu os dois dígitos.

Os Heat terão até domingo para resolver os seus problemas antes de regressarem ao Wells Fargo Center para o jogo 4.

"Quando se junta o Joel a qualquer equipa, o jogo, o relatório dos olheiros, muda drasticamente", disse Butler. "Tem sido assim durante toda a sua carreira.

"Não foi por isso que perdemos o jogo - não recuperámos, virámos a bola, não fizemos paragens, cometemos faltas, houve muita coisa que contribuiu para isso - mas ele é uma grande parte disso."

Lutando para se recuperar

Entretanto, nas meias-finais do Oeste, os Dallas Mavericks puseram fim a uma série de 11 derrotas consecutivas contra os Phoenix Suns e voltaram a entrar na série com uma vitória por 103-94.

A dupla dinâmica dos Mavericks, Jalen Brunson e Luka Doncic, brilhou com 28 e 26 pontos, respetivamente, e Doncic não conseguiu um triplo-duplo por pouco, com 13 ressaltos e nove assistências, dando continuidade a uma série de playoffs cintilante.

O esloveno é apenas o sétimo jogador na história da NBA a conseguir uma média de 35 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências nos primeiros três jogos de uma série, de acordo com o ESPN Stats and Info.

"Energia, cara, acho que a energia estava insana", disse Doncic. "Esta multidão anima-nos, a multidão foi fantástica durante todo o jogo.

"A energia e a execução foram melhores, confiámos em nós próprios, e é isso que temos de fazer todos os jogos.

"Acreditamos que eles têm de ganhar quatro, por isso ainda não acabou", acrescentou Doncic.

Depois de ter tido dificuldades em controlar o eterno Chris Paul dos Suns no jogo 2, uma atuação defensiva agressiva dos Mavericks estragou o aniversário do jogador de 37 anos, obrigando Paul a cometer sete desvios de bola a meio do jogo.

"Parecia que todos os sete tinham sido de costas um para o outro", disse Paul. "Se eu não virar a bola assim, sinto que é um jogo diferente."

Os 19 pontos de Jae Crowder lideraram o marcador para os Suns, que terão a oportunidade de fechar a série em Phoenix, caso consigam uma vitória para fazer 3-1 no domingo para o Jogo 4.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com