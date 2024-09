Em uma transação de US$ 2 bilhões, a General Mills abandona as suas operações de negócios de iogurte na América do Norte para se concentrar nas suas ofertas de marcas mais robustas.

De acordo com um relatório da Reuters em abril, a General Mills estava considerando vender seu negócio de iogurte nos EUA, que inclui marcas como Yoplait e Liberté, com a ajuda do banco de investimentos JPMorgan Chase.

Empresas do setor de alimentos processados estão se desfazendo de unidades com desempenho abaixo da média para controlar custos e impulsionar suas marcas principais à medida que os consumidores procuram opções mais baratas.

O CEO Jeff Harmening afirmou que a venda permitiria à empresa se concentrar em suas marcas-chave de alto lucro.

A Yoplait enfrenta forte competição nos EUA, principalmente da marca de iogurte privada Chobani e da marca Dannon da Danone.

O negócio de iogurte da América do Norte representou aproximadamente $1,5 bilhão nas vendas líquidas da General Mills no ano fiscal de 2024.

A General Mills espera fechar os negócios em 2025, o que deve reduzir seus lucros por ação ajustados em cerca de 3%.

Mais cedo no mesmo dia, a Bloomberg News relatou que a General Mills estava em negociações para vender suas operações de iogurte na América do Norte para o Groupe Lactalis e a Sodiaal.

A Yoplait foi fundada por um grupo de produtores de leite franceses em 1964 e se associou à General Mills em 1977 por meio de um acordo de franquia, concedendo à fabricante de Bisquick direitos exclusivos para comercializar a marca nos EUA. Em 2011, a General Mills adquiriu uma participação de 51% no valor de $1,2 bilhão na Yoplait de um fundo de private equity e da cooperativa láctea francesa Sodiaal, que manteve a participação restante. Em 2021, a General Mills vendeu suas operações da Yoplait na Europa para a Sodiaal.

A decisão de vender o negócio de iogurte nos EUA pode fazer parte de uma tendência mais ampla entre empresas de alimentos processados para se concentrar em suas marcas principais rentáveis. Com forte competição de marcas como Chobani e Dannon, a venda pode ajudar a General Mills a melhorar seu desempenho financeiro e posição competitiva.

