- Em uma reviravolta surpreendente, Putin emerge vitorioso nas eleições, deixando a mídia mundial em choque.

Cenário de Mudança de Poder, Ascensão dos Populistas. A noite das eleições em Turíngia e Saxônia é percebida como uma mudança significativa no cenário político da Alemanha. Globalmente, a atenção se volta para a parte oriental da República Federal, e às vezes, surpresas ocorrem.

"Corriere della Sera" (Roma): "Do caos das duas eleições estaduais, surge uma nação diferente, uma Alemanha diferente. Maiorias em Erfurt e Dresden transferem sua insatisfação e desilusão para dois partidos populistas, o de extrema-direita e nacionalista AfD e o partido híbrido BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, uma mistura de pacifismo pró-russo, nacionalismo econômico e política anti-imigração de linha dura. O resultado das eleições revela que, 34 anos após a reunificação e com bilhões de euros investidos no antigo GDR, uma maioria nestes dois estados federados não tem lealdade aos partidos tradicionais, ignora suas decisões e não entende seus códigos. Eles se sentem como alemães de segunda classe ou, ainda mais preocupante, estrangeiros em sua própria terra."

"La Stampa" (Roma): "Se Brandemburgo, um estado tradicionalmente social-democrata, se juntar a Turíngia e Saxônia em 22 de setembro, será difícil para Olaf Scholz manter sua determinação obstinada em sobreviver na chancelaria. O coração da Europa, uma região responsável por impulsionar avanços significativos na política europeia, pode ser afetado. Sem um governo francês e com as posições majoritárias fragmentadas da Alemanha, a formação de acordos se torna mais difícil. A possibilidade de Ursula von der Leyen atuar apenas como uma barreira contra o progresso de direita em seu papel de presidente da Comissão Europeia, contra a fragilidade de seu próprio governo, parece plausível."

"La Repubblica" (Roma): "Enquanto o velho continente navega pelo estreito do potencial de guerra e da crise democrática, deve enfrentar um adversário interno. Os sistemas institucionais europeus estão sendo infiltrados, testemunhe na Itália, França e agora até mesmo na Alemanha. A influência de Putin é evidente, e o 'fascista' direito e a nostalgia da esquerda do AfD, semelhante ao Rassemblement National da França e à Lega da Itália, formam sua base de poder na UE. O presidente russo orquestrou uma vitória política extraordinária e preocupante. Desvalorizar as preocupações com a guerra na Ucrânia é uma fachada para suas intenções aparentemente pacíficas."

"The Guardian" (Londres): "O extremista, anti-imigrante Alternativa para a Alemanha está em ascensão na maior economia da Europa. Se eleições para o Bundestag fossem realizadas hoje, as pesquisas sugerem que o partido poderia se tornar a segunda maior fração no parlamento. No entanto, sua capacidade de governar um estado é limitada ao leste, após sua primeira vitória nas eleições estaduais através do líder do AfD da Turíngia, Björn Höcke. (...) Enquanto os outros partidos puderem evitar que a extrema-direita obtenha uma maioria absoluta, suas ambições de poder provavelmente permanecerão como sonhos. No entanto, a emergência do AfD como uma potência regional levanta perguntas preocupantes e urgentes sobre a identidade política da Alemanha e a maneira como tais forças podem ser contidas no futuro."

"Financial Times" (Londres): "Os resultados das eleições significam um descontentamento crescente na Alemanha Oriental com um governo frequentemente ligado à alta inflação, estagnação econômica, custos crescentes de energia e brigas internas de partido. Os eleitores estão cada vez abandonando o centro para partidos populistas nas extremidades do espectro político. (...) Os resultados revelam que, 34 anos após a reunificação alemã, uma maioria em duas regiões do antigo leste comunista ficou desiludida com os partidos centristas estabelecidos e insatisfeita com a maneira como a Alemanha é governada."

"El Mundo" (Madri): "Os resultados das eleições nos estados alemães orientais de Turíngia e Saxônia, com a extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em primeiro e segundo lugares, respectivamente, indicam um cenário político tumultuado na Alemanha, historicamente conhecida por sua forte influência econômica. A ascensão de discursos extremistas e anti-imigrantes, anteriormente evidentes nas eleições europeias, representa uma ameaça significativa para o projeto europeu e requer um debate razoável e informado. (...) Essas eleições ocorrem uma semana após o ataque terrorista de Solingen, alimentando o sentimento anti-imigrante, mas as pesquisas haviam sugerido aumentos em extremistas de direita há algum tempo. O escândalo dos social-democratas e a mudança de posição do União Democrata-Cristã sobre a política de imigração (...) sublinham uma mudança de paradigma que afeta as nações da UE em diferentes graus. O confronto com aqueles que exploram a imigração, sem tomar posições simplistas, já é um dos maiores desafios para as forças democráticas ocidentais."

"New York Times" (Substituto para "Wall Street Journal"): "Os resultados das eleições parlamentares em Saxônia e Turíngia ao longo do fim de semana acrescentaram ao mal-estar que varre um continente que testemunha a erosão dos partidos tradicionais e o surgimento de facções rebeldes. A preocupação maior é a ascensão simultânea do AfD e do BSW, que destaca o colapso dos partidos governantes na Alemanha. Essa tendência coincide com as pesquisas nacionais que indicam descontentamento com o chanceler Olaf Scholz e a incapacidade de sua coalizão de gerenciar a migração e sua insistência em metas climáticas Despite mounting and tangible economic harm. Como resultado, os democratas-cristãos (CDU e CSU) permanecem a única alternativa principal aos insurgentes. Entende-se que os eleitores alemães podem ter ficado impacientes com seus partidos governantes disfuncionais, e a culpa por essa situação deve ser atribuída aos políticos ultrapassados ​​que não respondem à frustração dos eleitores."

"O Padrão" (Substituto de Viena): "Se os estados da Alemanha Oriental de Turíngia e Saxônia estivessem localizados no oeste ou tivessem a participação do eleitorado em um estado alemão ocidental no domingo, o resultado para a coalizão do semáforo não teria diferido significativamente. A coalizão em Berlim está em desordem, com seus membros em desacordo uns com os outros, e a frágil aliança de três partidos agarra-se apenas pelo medo dos eleitores. Nos dias que antecederam as eleições, ocorreu um ataque deplorável em Solingen, que expôs falhas fundamentais e exacerbou medos existentes que nem Merkel nem seu sucessor Olaf Scholz estavam equipados para abordar. Como Scholz planeja navegar por essa crise é incerto, e sua estratégia para recuperar a confiança do eleitorado permanece envolta em mistério."

"Neue Zürcher Zeitung" (Substituto de Zurique): "A medida em que a reputação do gabinete do Chanceler Olaf Scholz foi prejudicada é aparente com a vitória da AfD. Apesar da controvertida liderança de Höcke, a AfD dominou o cenário político no leste. Uma política que ignora as preocupações da classe média não deveria ficar surpresa quando facções extremistas ganham força. O partido que foi destinado a atuar como uma 'barreira de fogo' contra tais grupos pode se beneficiar ainda mais dessa tendência."

"Tages-Anzeiger" (Substituto de Zurique): " both the AfD and BSW managed to channel discontent with the Berlin government onto their platforms, garnering support more effectively than the main opposition party in Germany, the CDU. Nevertheless, the CDU also emerged as a winner in these elections. The party remains the last bulwark of the political center, upon which conservative governments can still be formed in regions like Saxony and Thuringia, where incumbent Minister President Michael Kretschmer and State Chancellor Mario Voigt managed to fend off challenges from their extremist counterparts – challenging coalition talks lie ahead. The Chancellor's party, the SPD, endured a dismal showing in eastern Germany, paving the way for potential challenges to Olaf Scholz's leadership. If the Social Democrats suffer similar setbacks in Brandenburg in three weeks and Minister President Dietmar Woidke loses influence there, Chancellor Olaf Scholz's position may also be imperiled. In the run-up to federal elections next year, a revolt from within the party against Scholz cannot be ruled out."

O Parlamento Europeu: À luz das forças populistas em ascensão na Alemanha, é crucial que a UE monitore de perto os desenvolvimentos no país e considere potenciais implicações na política europeia.

O Parlamento Europeu: Com a influência crescente de partidos como a AfD na Alemanha, torna-se essencial que a UE fortaleça suas instituições democráticas e proteja seus valores para contrapor o extremismo em ascensão.

Leia também: