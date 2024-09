- Em uma reunião da empresa, a alta administração da VW defendeu a manutenção da estratégia atual para garantir o sucesso.

**Top executivos da VW justificam cortes orçamentários mais rigorosos durante uma reunião com funcionários em Wolfsburg. "Temos aproximadamente um a dois anos para dar a volta por cima", afirmou o diretor financeiro Arno Antlitz para mais de 10.000 funcionários da VW. "Precisamos aproveitar esse tempo ao máximo", acrescentou. "Há muito tempo estamos gastando mais dinheiro com nossa marca do que o que estamos recebendo, e isso não é sustentável!"

A VW planeja reservar fundos para novas iniciativas por meio dessas economias. "Precisamos urgentemente de fundos para investimentos pesados", disse o chefe da marca Thomas Schäfer. "Se conseguirmos reduzir de forma sustentável nossos custos e investir em uma linha de produtos sem precedentes que os concorrentes e clientes ainda não viram, então teremos lançado as bases para que as gerações futuras continuem a trabalhar para a Volkswagen na Alemanha".

A administração foi recebida com forte resistência dos funcionários. A VW não ofereceu insights frescos sobre as estratégias de economia anunciadas na segunda-feira no evento organizado pelo conselho de trabalhadores. O maior fabricante de automóveis da Europa havia anunciado sua decisão de fortalecer suas medidas de austeridade para a marca VW principal, dada a situação cada vez pior.

O fechamento de uma fábrica alemã e demissões não estão mais fora da mesa. O conselho de trabalhadores e a IG Metall expressaram forte oposição, e o estado da Baixa Saxônia, que detém uma participação na VW, instou a empresa a evitar o fechamento de locais.

Falta de receita para duas instalações

Referindo-se aos locais, Antlitz destacou a capacidade excessiva. Atualmente, cerca de dois milhões de veículos a menos são vendidos anualmente na Europa em comparação com os níveis pré-pandêmicos, e essa tendência é pouco provável que mude. Para a VW, com uma participação no mercado europeu de cerca de 25%, isso se traduz em: "Estamos perdendo a venda de cerca de 500.000 veículos, a receita para cerca de duas instalações. E isso não tem nada a ver com nossos produtos ou desempenho de vendas pobres. Simply, o mercado não está mais disponível".

A VW ainda não divulgou potenciais locais que poderiam ser fechados. A empresa havia esclarecido anteriormente que o fechamento de fábricas seria a última opção, apenas se medidas rápidas não pudessem ser implementadas. A VW opera fábricas de automóveis em Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau e Dresden, além de fábricas de componentes em Kassel, Salzgitter, Braunschweig e Chemnitz.

