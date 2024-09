- Em uma recente discussão, Daniel Craig falou sobre a representação do sexo em seu novo filme, revelando que eles acharam divertido.

Em seu último projeto cinematográfico, o renomado ator britânico Daniel Craig aparece em algumas cenas explícitas com um companheiro mais jovem. Durante o Festival de Cinema de Veneza, o ator de 56 anos afirmou: "Vamos ser claros, filmar uma cena íntima não é uma experiência íntima. Há uma plateia assistindo. Tentamos mantê-la autêntica, verdadeira e o mais natural possível."

Craig divide as cenas com Drew Starkey (30) em "Queer", uma produção dirigida por Luca Guadagnino. Craig, que alcançou fama internacional ao interpretar o icônico personagem James Bond, liderou a produção das cenas sensuais, observando: "Apenas rimos e tentamos torná-las engraçadas."

Resumo do filme "Queer"

"Queer" está programado para concorrer no Festival de Cinema de Veneza e é inspirado em uma narrativa de William S. Burroughs. A trama acompanha Lee (Craig) em sua vida marked by substance abuse and steamy encounters with men in 1950s Mexico. Ao longo do caminho, Lee conhece Eugene (Starkey) e desenvolve sentimentos pelo jovem adulto. Apesar da relutância emocional de Eugene, os dois iniciam um romance e partem em uma viagem pela América do Sul em busca de uma substância psicodélica.

A experiência passada de Craig como James Bond certamente acrescenta um elemento intrigante à sua interpretação do complexo personagem Lee em "Queer". Apesar dos desafios apresentados pela filmagem de cenas íntimas, Craig e Starkey conseguem entregar performances naturais e autênticas.

Leia também: