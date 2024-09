Em uma queixa recente, James Dolan da MSG e Harvey Weinstein são acusados de cometer má conduta sexual.

A ação judicial, apresentada em Los Angeles, alega que Kellye Croft, então com 23 anos e massagista, conheceu Dolan durante a turnê dos Eagles em 2013. De acordo com os documentos judiciais, em certo momento, Dolan "se comportou de forma assertiva" e pressionou Croft para uma atividade sexual não desejada com ele.

Durante a sessão de massagem, a ação afirma que Dolan aproximou Croft. Croft tentou encerrar a massagem, mas Dolan aumentou suas investidas, vendo sua resistência como um desafio ou jogo. Dolan então supostamente agarrou as mãos de Croft, arrastando-a para um sofá na mesma sala e forçando suas mãos entre suas pernas enquanto se sentava. Croft declarou firmemente sua relutância em se envolver em qualquer conduta sexual com Dolan, que estava casado e muito mais velho do que ela na época.

A ação diz: "Ela se sentiu horrorizada e aterrorizada na situação, mas a intensa solidão que sentia dos companheiros de turnê, somada ao interesse de Dolan por ela, suas promessas de apoio e seu reconhecimento do significativo poder de Dolan sobre o status de todos na turnê, incluindo o dela próprio, a obrigou a ceder às investidas de Dolan."

Dolan é o proprietário do NBA's New York Knicks e do NHL's New York Rangers.

Em um comunicado à CNN, o advogado de Dolan, E. Danya Perry, afirmou: "Não há base alguma para qualquer uma das alegações contra o Sr. Dolan". Perry também expressou surpresa com o acordo de Croft com essas alegações, dizendo: "Isso não é uma questão de 'ele disse/ela disse' e há fortes evidências que apoiam nossa posição. Estamos ansiosos para a oportunidade de apresentar nosso caso em juízo."

Também mencionado na ação é o produtor de cinema desgraçado Harvey Weinstein. Croft acusa Dolan de ter orquestrado um encontro em um hotel que levou à suposta agressão sexual de Weinstein.

Em resposta às alegações, o advogado de Weinstein, Jennifer Bonjean, declarou: "O Sr. Weinstein negou ferozmente essas alegações não comprovadas e está ansioso para argumentar seu caso em juízo."

Weinstein foi condenado por estupro de duas mulheres em Nova York em 2020 e de outra em Los Angeles em 2022 e atualmente cumpre sua pena em Nova York.

Croft busca danos monetários e punitivos na ação, que diz que, por anos, ela estava muito traumatizada para discutir publicamente os incidentes.

"Eu tenho sofrido imensamente devido às ações de James Dolan e Harvey Weinstein contra mim anos atrás, e não foi uma decisão fácil vir à público e buscar justiça", disse Croft em um comunicado à CNN. "Para verdadeiramente confrontar meu trauma, preciso buscar responsabilidade." Croft acrescentou: "Meu objetivo com essa ação judicial é obrigar Dolan a reconhecer suas ações e aceitar a responsabilidade pelo dano que causou."

