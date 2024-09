Em uma performance triunfal, A'ja Wilson supera o recorde de pontuação da WNBA em uma única temporada durante a vitória dos Aces de Las Vegas contra Caitlin Clark e o Indiana Fever.

Wilson igualou o recorde de 939 pontos de Jewell Loyd, alcançado pelo Seattle Storm na temporada passada, com um lance livre no primeiro quarto, e depois fez história com um arremesso de médio alcance nos segundos finais do primeiro tempo.

Ela terminou o jogo com 27 pontos, aumentando sua marca na temporada para 956, segundo o time. Se jogar em todos os quatro jogos restantes da temporada regular do Aces, ela precisaria marcar uma média de 11 pontos por jogo para se tornar a primeira jogadora da história da liga a ultrapassar 1.000 pontos em uma única temporada. Wilson lidera atualmente a WNBA em pontuação, com uma média de 27,3 pontos por jogo.

"É uma bênção, realmente é", disse ela após o jogo. "Eu não tomo isso como garantido. Temos alguns jogadores incríveis nesta liga, então ter meu nome entre eles é realmente uma bênção."

"Preciso agradecer às minhas companheiras de time, porque sem elas eu não receberia a bola... elas continuam me alimentando para que eu possa alimentá-las, e isso significa muito."

Wilson recebeu elogios de colegas após sua marca histórica, com a seis vezes All-Star da WNBA e atual treinadora das South Carolina Gamecocks, Dawn Staley, entre os que a parabenizaram. Staley treinou Wilson por quatro anos na faculdade antes que ela fosse escolhida como primeira do draft em 2018.

Companheiras de time também elogiaram Wilson após o jogo.

"Usar a coroa é desafiador, mas ela aparece todos os dias e empodera aqueles ao seu redor", disse a ala do Las Vegas, Alysha Clark. “E eu não acho que as pessoas percebam o quão especial isso é para uma pessoa, para a estrela do seu time, para a sua líder, poder fazer isso de forma consistente.”

“Liderança é difícil por si só, mas ser uma estrela – além da liderança – isso é loucura. É por isso que apenas uma seleção poucos recebe esse título e A’ja exemplifica cada aspecto disso.”

Wilson também teve um duplo-duplo em sua apresentação de marca, com 12 rebotes, dois roubos de bola e três bloqueios. Segundo o Aces, ela agora tem 418 rebotes na temporada, ficando a 29 do recorde de uma temporada estabelecido por Angel Reese neste ano. A estreante do Chicago Sky foi desqualificada pelo resto do ano devido a uma lesão no pulso.

Três outras jogadoras do Vegas marcaram em dois dígitos – Clark marcou 14 pontos, enquanto Tiffany Hayes e Chelsea Gray adicionaram 12 e 11 pontos, respectivamente, enquanto o Aces chegou a 23-13, ficando em quarto lugar na tabela da liga. Wilson e suas companheiras de time estão tentando fazer história ao se tornar apenas a segunda equipe da WNBA a vencer três campeonatos consecutivos.

Foi uma noite decepcionante para o Fever, que está sob pressão do Phoenix Mercury para garantir a sétima posição nos playoffs. Kelsey Mitchell liderou com 24 pontos, enquanto a estreante Caitlin Clark marcou 16.

Clark não teve um de seus habituais jogos de arremesso certeiro que os fãs esperam, com apenas 6 acertos em 22 tentativas no campo e 1 em 10 de fora.

Uma arrancada tardia do Indiana viu o time subir acima de .500 e garantir sua primeira vaga nos playoffs desde 2016. O time venceu sete dos últimos 10 jogos, com a derrota de quarta-feira deixando o Fever em 19-18, 1,5 jogo à frente do Phoenix.

O Indiana terá a chance de se vingar na sexta-feira em um reencontro com os campeões defensores.

