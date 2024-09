Em uma mudança de eventos, a RGA indica que não vai mais investir fundos adicionais na campanha de Robinson para governador da Carolina do Norte, já que eles retiraram o seu apoio anterior.

Em uma declaração da segunda-feira, a Associação de Governadores Republicanos admitiu que, após o término de sua atual investida na mídia na terça-feira, "nenhum outro espaço foi agendado".

"Não comentaremos sobre táticas internas ou compromissos financeiros, mas podemos confirmar o que está publicamente disponível - nossa atual investida na mídia na Carolina do Norte termina amanhã e nenhum outro espaço foi agendado. A RGA permanece determinada a eleger Governadores Republicanos em todo o país", afirmou Courtney Alexander, diretor de comunicações da RGA, em um comunicado.

A medida veio após o ex-presidente Donald Trump não mencionar Robinson em um comício na Carolina do Norte no fim de semana - uma indicação da rápida distância do partido de uma pessoa que Trump havia comparado anteriormente a Martin Luther King Jr.

O companheiro de chapa de Trump, o senador do Ohio JD Vance, esteve em Charlotte na segunda-feira - um sinal de que os republicanos não podem ignorar um estado crucial para o caminho de Trump para 270 votos eleitorais, apesar de seu candidato a governador em apuros.

Robinson também reapareceu na campanha na segunda-feira, um dia depois que sua campanha confirmou que vários operativos-chave haviam saído, incluindo seu gerente de campanha, consultor principal e líderes de suas equipes de arrecadação de fundos e políticas.

Suas saídas seguiram um relatório da CNN que expôs comentários inflamatórios feitos por Robinson, o vice-governador da Carolina do Norte, em um fórum de um site pornográfico há mais de uma década. Seus comentários incluíram se identificar como um "nazi negro" e admitir voyeurismo em uma academia pública quando tinha 14 anos.

O Partido Republicano da Carolina do Norte continua a apoiar Robinson, emitindo um comunicado na quinta-feira negando seu envolvimento nos comentários. Vance também afirmou que "as alegações não são necessariamente a realidade" à NBC 10 Philadelphia no sábado.

"É decisão de Mark Robinson e da Carolina do Norte se ele se tornará seu governador e continuará sua campanha. Eu deixarei que eles tomem essa decisão", disse Vance.

Uma pesquisa do New York Times/Siena College, realizada principalmente antes do relatório da CNN ser tornado público, mostrou Robinson perdendo para seu oponente democrata, o procurador-geral Josh Stein, por 10 pontos percentuais - um testemunho da batalha árdua de Robinson pela vaga de governador.

Essa desvantagem provavelmente aumentará sem o apoio financeiro dos republicanos nacionais.

Entre segunda e terça-feira, a RGA e seu PAC afiliado investiram quase $16 milhões na disputa governamental da Carolina do Norte, uma das maiores batalhas governamentais do ciclo. Ambos os comitês nacionais republicanos continuaram a contribuir até esta semana, gastando mais de $1 milhão em tempo de anúncio por semana desde julho.

O gasto externo de organizações republicanas, juntamente com uma série de grupos democratas, levou a disputa a se tornar a campanha governamental mais cara do ano. Desde a primária de 5 de março até hoje, os partidos, incluindo campanhas e grupos externos, investiram coletivamente quase $87 milhões na disputa. Os democratas gastaram aproximadamente $57,9 milhões a mais que os republicanos.

No entanto, com os republicanos nacionais se retirando da disputa, essa disparidade provavelmente aumentará nas últimas semanas da eleição. Dos

