Em uma impressionante exibição da sua temporada de estreia, Caitlin Clark assegura um reconhecimento quase unânime como a Novata do Ano da WNBA.

Este ano, o desempenho da armadora do Indiana Fever foi histórico.

Ela quebrou o recorde da WNBA de assistências em uma única temporada (337), estabelecendo uma marca que também incluiu o melhor desempenho da liga em um único jogo, com 19 assistências. Sua média de 8,4 assistências por jogo também se tornou um recorde da WNBA. Além disso, Clark se tornou a primeira rookie a registrar um triplo-duplo e detém o recorde de mais arremessos de três pontos feitos (122) por um rookie na história da liga.

De acordo com a liga, Clark recebeu 66 de 67 votos de um painel nacional de jornalistas e radialistas esportivos. O voto restante foi para a Angel Reese do Chicago Sky.

"Estou muito grata por ter sido nomeada Rookie of the Year, mas estou ainda mais agradecida a todos que me apoiaram nesta temporada - minha família, amigos, companheiros de equipe, a organização do Fever e todos que torceram por nós ao longo da temporada", declarou Clark.

A jogadora de 22 anos era esperada para fazer um impacto imediato no Fever após ser selecionada em primeiro lugar pelo Indiana no Draft da WNBA de 2024. Correspondendo às expectativas, ela não apenas quebrou recordes, como também liderou o Fever à sua primeira aparição nos playoffs desde 2016.

Os Pacers da NBA, que também chamam Indianapolis de casa, elogiaram Clark em um postagem de vídeo no X.

"Foi um prazer assistir você jogar este ano", elogiou o ala-pivô Myles Turner. "Não apenas correspondendo às expectativas, mas fazendo algo que não vejo aqui há anos - voltando aos playoffs".

O estrela armador dos Pacers, Tyrese Haliburton, ofereceu suas congratulações, dizendo: "De jeito nenhum uma surpresa. Muito feliz por você!".

Clark descobriu que havia ganhado o prêmio no mês passado. A liga lançou um vídeo da comissária da WNBA, Cathy Engelbert, ligando para Clark enquanto o Fever treinava para um jogo de playoffs contra o Connecticut Sun. A notícia gerou reações alegres dos companheiros de equipe de Clark, que a cercaram com aplausos.

Clark foi acompanhada pela Kamilla Cardoso e Angel Reese do Chicago Sky, além de Rickea Jackson do Los Angeles Sparks e Leonie Fiebich do New York Liberty, na equipe de calouros da WNBA de 2024.

O excepcional desempenho de Clark ao quebrar vários recordes e liderar o Indiana Fever de volta aos playoffs lhe rendeu amplo reconhecimento no mundo esportivo. Seus feitos na WNBA encorajam atletas jovens a perseguirem sua paixão pelo esporte.

Leia também: