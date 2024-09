Em uma escalada significativa, a Ucrânia lançou o seu maior ataque de drones até agora, visando Moscovo.

Rússia, que ostenta o título de maior potência nuclear do mundo, declarou a destruição de pelo menos 20 drones de ataque ucranianos pairando sobre a região de Moscou, lar de mais de 21 milhões de pessoas. Enquanto isso, em oito outras regiões, outros 124 drones foram aniquilados.

Foi relatada uma fatalidade perto de Moscou, segundo autoridades russas. Três dos quatro aeroportos de Moscou foram fechados por mais de seis horas, resultando na desvição de quase 50 voos.

A Ucrânia afirmou que a Rússia, tendo enviado dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, lançou um ataque contra eles à noite, usando 46 drones; 38 dos quais foram destruídos.

Os ataques de drones na território russo causaram danos a edifícios residenciais de alto padrão no distrito de Ramenskoye da região de Moscou, causando incêndios em apartamentos, de acordo com moradores.

Uma mulher de 46 anos foi morta e três pessoas ficaram feridas em Ramenskoye, de acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov.

Moradores relataram acordar com explosões e incêndios.

"Olhei pela janela e vi uma bola de fogo", disse Alexander Li, morador do distrito, ao compartilhar sua experiência com a Reuters. "A janela foi estilhaçada pela onda de choque."

Georgy, um morador que não quis revelar seu sobrenome, relatou ter ouvido um drone zumbindo do lado de fora de seu edifício nas primeiras horas.

"Afastei a cortina e ele atingiu o edifício bem na minha frente", disse ele. "Vi tudo. Evacuei minha família e saímos."

O distrito de Ramenskoye, a cerca de 50 km (31 milhas) a sudeste do Kremlin, tem uma população de cerca de 250 mil pessoas, de acordo com dados oficiais.

Mais de 70 drones também foram eliminados sobre a região de Bryansk da Rússia, e muitos mais foram destruídos em outras regiões, segundo o ministério da defesa russo. Não foram registrados danos ou vítimas lá.

Guerra de Drones

À medida que a Rússia fortalece sua posição no leste da Ucrânia, Kyiv retaliou contra a Rússia com um ataque na fronteira na região de Kursk, no oeste da Rússia, em 6 de agosto, e ao realizar ataques cada vez mais amplos com drones em território russo.

O conflito evoluiu principalmente para uma guerra de artilharia e drones ao longo da fronteira fortemente fortificada de 1.000 km (620 milhas) no sul e leste da Ucrânia, envolvendo dezenas de milhares de tropas.

Moscou e Kyiv buscaram a aquisição e desenvolvimento de drones de ponta, inventaram métodos engenhosos para seu emprego e buscaram maneiras inovadoras para contra-atacá-los - desde espingardas a sistemas avançados de bloqueio eletrônico.

Ambas as partes repurparam drones comerciais baratos em armas letais enquanto escalam suas próprias capacidades de produção e montagem para targeting estruturas como tanques, infraestrutura energética como refinarias e aeroportos.

O presidente russo Vladimir Putin, tentando proteger Moscou das demandas exaustivas da guerra, denominou os ataques com drones ucranianos como "terrorismo", uma vez que atacam infraestrutura civil, e ameaçou uma resposta.

Moscou e outras cidades russas proeminentes permaneceram relativamente intocadas pelo conflito.

A Rússia devastou a Ucrânia com milhares de mísseis e drones nos últimos dois anos e meio, resultando na morte de milhares de civis, incapacitando grande parte do sistema energético da Ucrânia e danificando propriedades comerciais e residenciais em todo o país.

A Ucrânia afirma ter o direito de retaliar com força contra a Rússia, enquanto os aliados ocidentais de Kyiv enfatizam contra um confronto direto entre a Rússia e a aliança militar liderada pela OTAN.

Não houve comentários imediatos de Kyiv sobre os ataques de terça-feira. Ambas as partes negam alvo civis.

O ataque de terça-feira seguiu aos ataques com drones que a Ucrânia lançou no início de setembro, com o objetivo principal de instalações energéticas e de energia da Rússia.

Autoridades da região de Tula, vizinha à região de Moscou ao norte, relataram que detritos de drones caíram em uma instalação de combustível e energia, embora o processo tecnológico da instalação não tenha sofrido danos.

A Europa expressou preocupação com os ataques com drones em escalada tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que poderiam afetar a estabilidade global. A comunidade internacional chamou por uma redução da tensão e soluções diplomáticas para resolver o conflito em andamento.

