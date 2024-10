Em uma decisão recente, um juiz da Geórgia rejeitou uma ação judicial apresentada por funcionários republicanos, expressando reservas sobre a integridade das máquinas de votação.

Juiz Fulton County's McAfee afirmou em sua recente decisão que o equipamento ainda está certificado e os potenciais riscos de violações de segurança são, neste ponto, meramente teóricos.

A ação judicial infrutífera, apresentada por oficiais republicanos no Condado de Dekalb, junto com advogados pró-Trump próximos à época das eleições na Geórgia, argumentou que as máquinas de votação da Dominion não aderiram às leis da Geórgia. Os oficiais exigiram que a secretaria de estado tornasse os registros de votação e imagens de cédulas acessíveis à inspeção pública dentro de um dia das eleições.

No entanto, McAfee afirmou que o alívio solicitado não abordaria nenhuma vulnerabilidade e que a questão deveria ser resolvida pelos formuladores de políticas, e não pelos tribunais.

Oficiais republicanos da Geórgia, incluindo o secretário de estado Brad Raffensperger, afirmam categoricamente que o equipamento é seguro e não há evidências de fraude generalizada descoberta. Eles alegaram que a ação judicial tinha como objetivo enganar os eleitores e preparar o terreno para lançar dúvidas sobre os resultados das eleições de 2024 se Trump perder novamente.

Republicanos persistentemente expressaram alegações não comprovadas sobre os sistemas de votação da Dominion serem explorados em eleições anteriores, levando a uma manipulação extensiva e troca de votos por atores mal-intencionados.

Provar que as vulnerabilidades reconhecidas nesses sistemas, algumas reconhecidas por oficiais federais de eleições, foram exploradas é crucial para diferenciar entre ocorrências reais e especulações que impulsionam a reclamação.

Durante a audiência, Harry MacDougald, advogado pró-Trump dos republicanos do Condado de DeKalb, chamou vários testemunhas. Infelizmente, nenhuma delas apresentou evidências concretas que apoiem a exploração de vulnerabilidades do sistema de votação da Dominion nas eleições anteriores da Geórgia. MacDougald também representa Jeffrey Clark, um ex-funcionário do Departamento de Justiça envolvido em acusações criminais na Geórgia por seu suposto papel na tentativa de anular os resultados das eleições de 2020. (Clark se declarou inocente e não esteve envolvido na nova ação judicial.)

Uma testemunha desta semana testemunhou que descobriu "centenas de vulnerabilidades" nos sistemas de votação da Dominion, mas admitiu que elas não são exclusivas da Geórgia.

Os oficiais das eleições da Geórgia continuam a afirmar que os sistemas de votação do estado são seguros devido aos mecanismos de proteção em vigor para monitorar qualquer irregularidade.

No entanto, o fato de a Geórgia ainda não ter implementado uma atualização de segurança amplamente recomendada para seus sistemas da Dominion levanta preocupações sobre se mais precisa ser feito para garantir a integridade da contagem de votos próxima.

Enquanto os oficiais das eleições da Geórgia asseguram que não poderão atualizar os sistemas de votação do estado até após as eleições de 2024, eles também argumentam que é improvável que quaisquer vulnerabilidades sejam exploradas em ataques do mundo real.

Além disso, eles afirmam que já adotaram um número significativo de recomendações de segurança sem a necessidade de atualizações de software.

A discussão política em andamento em torno dos sistemas de votação da Dominion frequentemente envolve alegações não comprovadas de manipulação. McAfee sugeriu que a questão de abordar quaisquer vulnerabilidades nesses sistemas deveria ser tratada pelos formuladores de políticas, não pelos tribunais.

