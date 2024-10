Em uma decisão recente, um juiz da Geórgia considerou ilegal a restrição do estado sobre abortos após a marca de seis semanas, permitindo assim que o procedimento continuasse além desse período.

Em uma decisão recentemente emitida, o Juiz Robert McBurney declarou que a Lei de Justiça e Igualdade para Fetos Vivos da Geórgia, ou LIFE Act, invade os direitos constitucionais de uma mulher dentro do estado.

Este processo foi iniciado pelo SisterSong Women of Color Reproductive Collective contra o estado da Geórgia.

De acordo com o veredicto de McBurney, "Quando um feto em uma mulher alcança o estágio de viabilidade, onde a sociedade pode assumir o cuidado e a responsabilidade pela vida separada, é somente nesse ponto que a sociedade pode intervir. Uma proibição não restrita de seis semanas em terminaciones após a detecção de atividade cardíaca em uma gravidez é inconsistente com esses direitos e o equilíbrio assegurado pela regra de viabilidade entre a liberdade e a privacidade de uma mulher e o interesse da sociedade em proteger e cuidar de fetos não nascidos."

Originalmente, o LIFE Act criminalizava a maioria dos abortos após a detecção de atividade cardíaca em um embrião, geralmente cerca de seis semanas após a gravidez.

Após a Suprema Corte dos EUA abolir o Roe v. Wade em 2022, acabando assim com o direito nacional ao aborto, ela concedeu aos estados a autoridade para implementar proibições. Atualmente, 14 estados proíbem o aborto em qualquer estágio da gravidez, com algumas exceções. A Geórgia se torna um dos quatro estados onde tais proibições entram em vigor cerca de seis semanas após a gravidez, o que é frequentemente antes que as mulheres descubram sua gravidez.

A aplicação dessas proibições teve um impacto significativo no Sul, onde os residentes precisam viajar centenas de milhas para obter procedimentos legais de aborto.

Se esta decisão vigorar, ela pode apresentar novas vias para o acesso ao aborto não apenas para os residentes da Geórgia, mas também para os residentes dos estados vizinhos que atualmente estão enfrentando longas viagens para estados como a Carolina do Norte ou Illinois.

A Geórgia tem a opção de recorrer da decisão de McBurney. Kara Murray, a diretora de comunicações do Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, comentou, "Achamos que a Lei LIFE da Geórgia é constitucionalmente sólida, e recorreremos imediatamente da decisão da corte inferior."

A lei da Geórgia foi aprovada por sua legislatura em 2019 e assinada pelo governador republicano Brian Kemp, mas foi impedida de entrar em vigor até que a Suprema Corte revogasse o Roe v. Wade, que protegia o direito ao aborto por quase cinco décadas.

Em seu comunicado, Kemp criticou a decisão ao dizer, "Mais uma vez, a vontade dos georgianos e seus representantes foi subvertida pelas crenças pessoais de um único juiz. Defender as vidas de nossos cidadãos mais vulneráveis é uma de nossas missões mais sagradas, e a Geórgia continuará a proteger as vidas dos não nascidos."

Antes da implementação do LIFE Act, uma média de mais de 4.400 abortos eram realizados na Geórgia todos os meses. Após a proibição, esse número caiu para cerca de 2.400 abortos por mês desde 2022, de acordo com estatísticas compiladas pela Society of Family Planning.

Anteriormente, a Suprema Corte da Geórgia manteve a lei em 2023, revertendo uma decisão de uma corte inferior, citando, em parte, "a corte inferior errou ao se basear em decisões da Suprema Corte revogadas para concluir que partes da Lei LIFE violavam a Constituição dos EUA quando foram aprovadas em 2019. A mesma Constituição dos EUA ainda está em vigor hoje, e as cortes da Geórgia são obrigadas a seguir a interpretação atual da Suprema Corte quando determinam se uma violação constitucional existe."

Em sua ordem de segunda-feira, McBurney afirmou, "Uma análise das interpretações da corte superior da Geórgia sobre 'liberdade' revela que a liberdade na Geórgia abrange, em sua proteção, o poder de uma mulher governar seu próprio corpo, decidir o que acontece com ele e rejeitar a intervenção do estado em suas escolhas de saúde."

Em um comunicado da União Americana de Liberdades Civis, a diretora executiva do SisterSong, Monica Simpson, afirmou, "Esta vitória é resultado de esforços intensos e é um passo importante rumo à Justiça Reprodutiva na Geórgia. Agradecemos o reconhecimento da corte da autonomia corporal."

Como a Geórgia não fornece um mecanismo para que os cidadãos apresentem iniciativas de ballot, não há referendo sobre os direitos ao aborto agendado para as eleições do estado neste ano. No entanto, os democratas estão tentando manter o aborto como um assunto importante no discurso político do estado.

Em 20 de setembro, a vice-presidente Kamala Harris visitou Atlanta para retratar o candidato republicano à presidência, Donald Trump, como uma ameaça às liberdades e vidas das mulheres, alertando sobre possíveis restrições adicionais ao acesso ao aborto se Trump fosse reeleito. O aborto também é um assunto controverso nas eleições para a legislatura do estado, à medida que os democratas buscam estreitar as maiorias republicanas, especialmente na Câmara dos Representantes do estado.

Harris visitou Atlanta após a ProPublica relatar sobre duas mulheres no estado que sofreram complicações e morreram após o uso indevido de pílulas abortivas para terminarem suas gravidezes.

Os democratas argumentam que tais mortes foram um resultado previsível das leis que entraram em vigor após o Roe v. Wade ser revogado.

Desde a decisão da Suprema Corte há mais de dois anos, Harris tem defendido persistentemente os direitos ao aborto. No entanto, seu discurso de 20 de setembro foi o primeiro a se concentrar exclusivamente no assunto desde que substituiu o presidente Joe Biden como a cabeça da chapa democrática.

Este artigo foi revisado com relatórios adicionais.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.

