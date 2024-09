Em uma decisão recente, os tribunais da Pensilvânia determinaram que os votos enviados pelo correio com disposições de data erradas em seus envelopes poderiam ser invalidados.

O tribunal mais alto do estado decidiu por motivos processuais, afirmando que um tribunal inferior com jurisdição apenas sobre dois condados (Filadélfia e Allegheny) não deveria ter ouvido o caso, uma vez que deveria ter envolvido todos os 67 condados que administram as operações eleitorais no estado. No entanto, apenas grupos de esquerda apresentaram ações contra apenas dois condados.

Duas semanas atrás, o tribunal do Commonwealth suspendeu a exigência de datas manuscritas nos envelopes externos. No entanto, o recente revés da decisão pelo Supremo Tribunal pode levar ao descarte de vários milhares de votos válidos em um estado balançante durante a disputada eleição presidencial.

Na Pensilvânia, mais democratas do que republicanos votam regularmente pelo correio, e os eleitores mais velhos têm sido mais propensos a ter seus votos por correspondência invalidados devido a problemas com as datas dos envelopes.

O caso viu uma decisão de 4 a 3, com dois democratas apoiando ambos os juízes republicanos para reverter a decisão do tribunal do Commonwealth.

Três juízes democratas dissidentes discordaram, aconselhando que o tribunal mais alto deveria ter revisado o caso. Eles argumentaram que "uma decisão urgente e definitiva sobre a questão constitucional levantada é de extrema importância pública, uma vez que afetará a contagem de votos na próxima eleição geral".

A ação judicial, apresentada em maio, afirmava que a exigência violava uma disposição que todas as eleições deveriam ser "livres e iguais" na constituição do estado.

Com base nas eleições anteriores na Pensilvânia, mais de 10.000 votos nesta eleição geral poderiam ser rejeitados devido a problemas com as datas dos envelopes, possivelmente afetando o resultado presidencial. Com 19 votos eleitorais, a Pensilvânia é um importante concorrente entre os sete estados indecisos.

Os eleitores da Pensilvânia também votarão para substituir o senador dos EUA incumbente democrata Bob Casey pelo candidato republicano Dave McCormick, assim como nas 228 eleições estaduais e nas de tesoureiro, auditor geral e procurador-geral.

Tentativas de obter comentários dos advogados envolvidos na ação judicial não foram bem-sucedidas.

A decisão recente do Supremo Tribunal destaca o debate político em torno dos votos por correio na Pensilvânia, que pode afetar a contagem de votos na disputada eleição presidencial. A ação judicial, que apela a exigência de datas manuscritas nos envelopes, argumenta pela preservação de eleições livres e iguais na constituição do estado.

Leia também: