Em uma decisão judicial, Justin Timberlake sai vitorioso

Em junho, Justin Timberlake se viu em apuros com a lei quando foi preso por dirigir sob o efeito de álcool. Após quase três meses, numa recente quarta-feira, Timberlake conseguiu chegar a um acordo com o juiz do seu caso. De acordo com a fonte de notícias de celebridades, "TMZ", este acordo não envolveu nenhuma acusação de DUI ou indiciamento criminal.

Atualmente, no meio de uma turnê mundial, o astro de 43 anos admitiu apenas uma infração de trânsito. O advogado de Timberlake, Edward Burke Jr., e o promotor convenceram o juiz a aceitar este acordo: a acusação de DUI seria arquivada, e em vez disso, Timberlake se declararia culpado por dirigir sob o efeito de álcool.

A punição, consequentemente, é menos severa. Timberlake agora enfrenta uma multa entre $300 e $500. O valor exato da multa será determinado durante uma audiência na próxima sexta-feira, quando o acordo será formalmente apresentado em juízo.

Timberlake Escapou da Prisão

Este é um grande vitória para Timberlake, que inicialmente enfrentava até um ano de prisão após sua prisão em 18 de junho em Sag Harbor, Long Island.

O cantor foi preso após supostamente passar um sinal de pare e dirigir fora da faixa. Durante uma audiência em um tribunal dos Estados Unidos, Timberlake se declarou inocente, como relatado por vários meios de comunicação americanos. Ele manteve sua inocência, alegando que havia consumido apenas uma martini.

Apesar disso, a carteira de motorista de Timberlake ainda foi suspensa. De acordo com "TMZ", esta é uma prática padrão porque ele se recusou a submeter-se a um teste de álcool após ser parado. No Novo

