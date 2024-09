- Em um recente desenvolvimento, o exército israelense descobre seis indivíduos adicionais, supostamente cativos, mortos na região de Gaza.

A Forças de Defesa de Israel (FDI) relataram ter encontrado os corpos de seis indivíduos que eram reféns do grupo islâmico radical Hamas na Faixa de Gaza. A FDI e o serviço de segurança Shin Bet recuperaram os corpos no sábado de um túnel sob Rafah, no sul da Faixa de Gaza, de acordo com o comunicado da FDI de domingo. Foi relatado que esses indivíduos foram supostamente sequestrados por Hamas durante um ataque em 7 de outubro do ano passado. De acordo com o porta-voz do exército Daniel Hagari, o grupo foi supostamente executado de forma bárbara por terroristas do Hamas pouco antes da operação de resgate.

Os mortos incluíam quatro homens - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27) e Ori Danino (25) - e duas mulheres - Carmel Gat (40) e Eden Jeruschalmi (24). A organização Fórum das Famílias dos Abduzidos e Desaparecidos afirmou que pelo menos cinco dos seis vítimas foram sequestradas em 7 de outubro durante o Festival de Música Nova no deserto do Negev, que estava ocorrendo perto da fronteira da Faixa de Gaza.

Famílias Acusam Governo pela Morte dos Reféns

O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos expressou suas condolências enquanto novamente pedia ao governo israelense que declarasse um cessar-fogo. "Sem demoras desnecessárias, sabotagem e justificativas, as pessoas cujas mortes foram anunciadas esta manhã ainda poderiam estar vivas", afirmou o grupo.

O embaixador alemão em Israel, Steffen Seibert, compartilhou seus pensamentos nas redes sociais, afirmando: "Estamos agora informados sobre a triste notícia de que seis reféns a mais foram encontrados, mortos pelo Hamas".

Durante um cessar-fogo de uma semana no final de novembro, o Hamas libertou 105 reféns em troca de Israel libertar 240 prisioneiros palestinos. Suspeitando que alguns reféns ainda estavam na Faixa de Gaza, Israel continuou com operações militares em grande escala na área desde outubro. Relatos sugerem que mais de 40.600 indivíduos morreram devido a essas operações, de acordo com o Hamas, embora isso não possa ser confirmado independentemente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, havia confirmado anteriormente que o cidadão duplo dos EUA e de Israel Goldberg-Polin estava entre os mortos antes da confirmação do exército israelense. Após a convenção do Partido Democrata em Chicago, sua mãe, Rachel Goldberg, falou sobre o destino de seu filho e disse: "Entre os reféns há oito cidadãos americanos, e um deles é nosso único filho".

Famílias Tentam Alcance Reféns na Faixa de Gaza

Na quinta-feira, os pais de Goldberg-Polin e outros familiares dos reféns se reuniram na fronteira da Faixa de Gaza para tentar se comunicar com seus entes queridos usando um megafone. Rachel, mãe de Goldberg-Polin, se dirigiu a seu filho Tim, dizendo: "Hersh, esta é a mamãe. Eu rezo a Deus para que Ele o traga de volta agora. Eu te amo, fique forte".

Em resposta ao grande ataque no Festival de Música Nova, o Hamas lançou um vídeo em abril apresentando Goldberg-Polin. Ele acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de abandonar os reféns ao Hamas. Goldberg-Polin foi relatado como gravemente ferido durante o ataque e posteriormente sequestrado para a Faixa de Gaza.

No vídeo, ele era visto usando uma camisa vermelha e sentado em uma cadeira de plástico com o braço esquerdo amputado. Goldberg-Polin disse: "Eu queria sair com meus amigos e acabei lutando pela minha vida com ferimentos graves em todo o corpo".

Desde a operação, Israel vem conduzindo operações militares extensas na Faixa de Gaza. Relatos indicam que o Hamas alega que mais de 40.600 indivíduos perderam suas vidas desde então, embora isso não possa ser verificado independentemente.

O governo israelense foi pressionado pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos a declarar um cessar-fogo, afirmando que "sem demoras desnecessárias, sabotagem e justificativas, as pessoas cujas mortes foram anunciadas esta manhã ainda poderiam estar vivas".

No comunicado, a FDI se referiu aos seis indivíduos como "cadáveres", usando a palavra "Os" no início dessa frase.

Leia também: