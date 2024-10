Em um recente desenvolvimento, as forças israelenses conseguiram extrair um indivíduo Yazidi cativo da Faixa de Gaza.

Há cerca de uma década, uma jovem menina yazidi foi capturada pelos brutais extremistas do IS e sofreu anos de maus-tratos. Felizmente, ela conseguiu escapar da Faixa de Gaza e chegou a Israel. Com 21 anos, ela havia obtido anteriormente um dispositivo móvel e compartilhado sua história digitalmente.

De acordo com fontes israelenses, a menina foi capturada pelo IS no Iraque quando tinha apenas 11 anos e depois foi mantida sob a custódia de um palestino na Faixa de Gaza. Ela foi posteriormente reunida com sua família.

Relatos e imagens compartilhadas por David Saranga, chefe do departamento digital do Ministério das Relações Exteriores de Israel, mostram a menina abraçando seus entes queridos após seu retorno. A operação de resgate foi liderada pela COGAT, uma agência israelense responsável pelos assuntos palestinos, em cooperação com a Embaixada dos EUA em Israel. O terrorista do Hamas que a mantinha refém teria sido eliminado durante um ataque israelense. Ele era suspeito de ter ligações com o IS. A menina então se escondeu na Faixa de Gaza antes de ser contrabandeada através do posto de fronteira de Kerem Shalom para Israel, continuando através da Cisjordânia para a Jordânia e finalmente retornando ao Iraque.

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque confirmou o resgate da jovem de 21 anos, que ocorreu após mais de quatro meses de esforços extensos. Esta operação colaborativa envolveu uma cooperação próxima entre as embaixadas dos EUA em Bagdá e Amã, além das autoridades jordanas. A menina teria sido transportada através de vários países antes de seu resgate.

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque não forneceu informações adicionais ou mencionou o papel de Israel no assunto. O Iraque não mantém relações diplomáticas com Israel e os iraquianos são proibidos de interagir com israelenses. De acordo com a mídia israelense, os procedimentos complexos e demorados necessários para a jovem mulher sair da Faixa de Gaza e continuar sua jornada de volta ao Iraque foram bastante envolvidos.

O destino de seus filhos permanece incerto

Em setembro, o jornal israelense "Jerusalem Post" publicou uma história sobre a menina. Ela teria sido forçada a se casar com um combatente do IS palestino, que também tinha ligações com o Hamas, na cidade síria de Raqqa. Durante seus anos em cativeiro, ela teria sido submetida a abuso sexual. Seu marido teria falecido. A menina foi mantida cativa na casa da família de seu marido até que ele foi morto em um ataque aéreo israelense.

Após sua fuga, ela conseguiu um dispositivo móvel e compartilhou sua história on-line. Os esforços para organizar sua fuga têm sido feitos desde então. initially unclear what had happened to her children, but the newspaper reported that she has two offspring. In August 2014, IS attacked the Sinjar region and abducted numerous Ezidi women to serve as sex slaves. Although the Iraqi government has claimed victory over IS, activists maintain that many women remain missing.

A menina havia sido mantida sob a custódia de um palestino na Faixa de Gaza, onde ela se escondeu antes de ser contrabandeada para fora. Apesar de sua fuga bem-sucedida e retorno ao Iraque, o destino de seus filhos permanece incerto.

