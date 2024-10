Em um período de quatro dias, fontes israelenses relatam a morte de aproximadamente 250 combatentes do Hezbollah.

Após quatro dias de operações terrestres intensivas no Líbano, o Exército Israelense declarou ter eliminado 250 combatentes do Hezbollah, incluindo 21 comandantes de alto escalão. Israel anunciou com orgulho: "Ao longo de quatro operações executadas com precisão, 250 combatentes do Hezbollah foram neutralizados". No 3º dia desta operação, o Exército Israelense anunciou o início de uma "ofensiva terrestre limitada".

O Exército Israelense se vangloria de ter atacado mais de 2000 sites-chave do Hezbollah no Líbano nos últimos quatro dias. "Bases terroristas", infraestruturas, instalações militares, áreas de armazenamento de armas, lançadores de foguetes e outros pontos estratégicos foram atacados. De acordo com os relatórios militares, dois soldados morreram em ação, com mais dois sofrendo ferimentos graves. Relatórios de notícias sugerem um total de 24 soldados feridos. Também houve alegações de um ataque aéreo por forças milicianas pró-iranianas do Iraque em uma base militar israelense em Israel.

Setor da saúde relata mortes de resgatadores

Com a continuidade dos bombardeios israelenses, três hospitais no Líbano tiveram que suspender suas operações. O Hospital Saint-Thérèse, nas vizinhanças de Beirute, relatou "danos significativos", como informado pela agência de notícias do estado NNA. A área do hospital também teria sido bombardeada por "aviões de guerra israelenses" nas quintas-feiras. O Hospital Mais al-Jabal, perto da fronteira com Israel, também anunciou o fechamento temporário de todos os departamentos, citando "ataques persistentes no hospital" desde outubro do ano passado e dificuldades em fornecer suprimentos essenciais e acesso.

Uma organização de saúde local afiliada ao Hezbollah relatou que 11 trabalhadores de resgate foram mortos em ataques aéreos israelenses no sul do Líbano. O Comitê Islâmico de Saúde afirmou que sete de seus membros morreram como resultado de um ataque aéreo israelense a uma equipe médica no Hospital Mais al-Jabal. O mesmo relatório sugere que quatro mais foram mortos em dois incidentes separados no sul do Líbano. Essas figuras permanecem não confirmadas.

O Hezbollah retaliou contra Israel com ataques de foguetes após o ataque do Hamas islâmico extremista a Israel em 7 de outubro de 2023. A intensidade dos bombardeios aumentou dramaticamente desde a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. De acordo com os relatórios, Israel foi atacada por cerca de 180 foguetes lançados da vizinha Líbano, com o Exército Israelense relatando esses números hoje. Os ataques aéreos intensificaram nos dias seguintes à medida que o Exército relatou o lançamento de ainda mais projéteis. Sirenes de alerta de ataques aéreos soaram várias vezes no norte de Israel, mas os relatórios iniciais sugerem não haver vítimas ou danos.

