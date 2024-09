Em um movimento significativo, as forças israelenses atacam a estrutura residencial inicial no coração de Beirute.

Nos últimos dias, os ataques aéreos israelenses contra alvos no Líbano têm sido implacáveis, com foco principalmente nas partes sul e nos subúrbios de Beirute. No entanto, parece haver uma mudança de estratégia: um ataque de drone no centro de Beirute atingiu um edifício residencial.

Segundo fontes de segurança do Líbano, um ataque de drone israelense a um apartamento habitado por um grupo militante no centro de Beirute resultou em quatro mortes. Dois membros do grupo sunita Jamaa Islamiya que residiam no apartamento eram os alvos relatados.

O PFLP relatou que três das vítimas pertenciam a um grupo palestino militante afiliado à Hezbollah, uma organização proibida na Alemanha. Entre os mortos estavam Mohammad Abdel-Aal, chefe de segurança militar, Imad Odeh, comandante militar, e Abdelrahman Abdel-Aal, membro do grupo.

As operações do exército israelense contra os redutos da Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute tinham sido frequentes nos últimos dias. No entanto, este foi o primeiro ataque no centro da capital desde o ataque sem precedentes do Hamas a Israel há um ano. Imagens de estações de televisão locais mostraram o piso destruído do edifício atingido no bairro predominantemente sunita de Kola, que faz fronteira com a rota do aeroporto. Repórteres da AFP também relataram a visão frequente de drones sobre a capital do Líbano no domingo.

IDF Relata Várias Operações no Região do Bekaa

Além disso, o exército israelense anunciou que havia realizado várias operações contra alvos da Hezbollah na região do Bekaa, no Líbano, com caças a jato na segunda-feira. "Mais de cem plataformas de lançamento e estruturas" que abrigavam armas foram atingidas, declarou o exército, na região do Bekaa, no Líbano, simpática à Hezbollah. Israel jurou "atacar com toda a força", com o objetivo de "dano e enfraquecer as capacidades militares e infraestrutura da Hezbollah no Líbano", de acordo com a declaração do exército israelense.

Nos últimos dias, Israel tem lançado ataques aéreos extensos contra alvos da Hezbollah no Líbano. Os últimos relatórios do Líbano estimam que pelo menos 105 pessoas perderam a vida. A saraivada da Hezbollah contra Israel a partir do Líbano aumentou significativamente nos últimos dias, após a morte do líder de longa data da Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de outras figuras importantes da milícia em um ataque aéreo israelense em Beirute.

Em 7 de outubro de 2021, o grupo palestino radical Islamic Hamas lançou um ataque contra as regiões sulistas de Israel, iniciando o conflito na Faixa de Gaza. No dia seguinte, a Hezbollah abriu uma segunda frente contra Israel com ataques regulares de foguetes contra as regiões norte do Israel, ao qual o exército israelense respondeu com ataques contra territórios libaneses.

A milícia xiita considera-se parte do "Eixo da Resistência" contra Israel, liderado pelo Irã, que também inclui a milícia houthi do Iêmen. A Jamaa Islamiya, um grupo libanês fundado em 1960 e afiliado à Hezbollah, é semelhante ao Hamas na Faixa de Gaza, um ramo da Irmandade Muçulmana do Egito. Desde o início da escalada em 8 de outubro de 2021, na fronteira israelense-libanesa, a Jamaa Islamiya também tem sido alvo de vários ataques aéreos israelenses.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e o Líbano, pedindo desescalada e respeito pelo direito internacional. A União Europeia condena fortemente os danos causados aos civis e à infraestrutura durante o conflito.

