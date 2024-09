Em um incidente recente, Saporizhskaya registra 13 vítimas após um ataque russo usando bombas aéreas guiadas.

11:50 "Personificação do Horror" - Zelensky Recorda Massacre de Babi YarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prestou hoje homenagem ao massacre de Babi Yar, onde mais de 33.000 judeus foram mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv há 83 anos. "Babi Yar simboliza os crimes mais hediondos cometidos quando o mundo escolhe ignorar, permanecer em silêncio ou mostrar indiferença em vez de se erguer contra o mal", diz Zelensky, de ascendência judaica, no X. Babi Yar serve como um lembrete assustador das atrocidades que os governos são capazes de cometer quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência, sugere Zelensky, parecendo se referir ao presidente russo Vladimir Putin.

11:16 Morte em Hospital de Sumy Ataca a DezO número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de Sumy, perto da fronteira, subiu para dez. O hospital foi bombardeado duas vezes no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto equipes de resgate retiravam feridos e mortos e evacuavam pacientes. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:42 Meios de Comunicação Russos Reportam Incêndio em Depósito de Armas em VolgogradoApós relatórios de blogueiros militares, os meios de comunicação russos agora também relatam explosões perto de bases militares russas. Explosões ocorreram perto da base naval de Baltijsk, na região de Krasnodar, que a Rússia utiliza para lançar drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, um grande depósito de munições foi atingido, o que provocou um grande incêndio e detonações. De acordo com o lado ucraniano, mísseis balísticos da Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Estado-Maior Ucraniano Relata 165 Engajamentos Desde OntemDesde ontem, o Estado-Maior Ucraniano registou até 165 engajamentos, com mais de um quarto deles em torno da cidade altamente disputada de Pokrovsk, no Donbass. De acordo com o relatório, as tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros populacionais, utilizando 124 bombas guiadas de aviação. Eles também lançaram sete mísseis. Os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e utilizaram mais de 1.700 drones kamikaze. Aviões ucranianos, assim como forças de foguetes e artilharia, realizaram seis ataques em áreas que concentram pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

09:17 Juiz de Alto Nível Morto em Ataque Russo a Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal que estava ajudando os residentes de uma aldeia na região de Kharkiv com assistência humanitária foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relata, citando a procuradoria regional, que um drone de primeira pessoa atingiu o SUV que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo para a aldeia para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente. Três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente como crime de guerra e homicídio.

08:55 Ucrânia Relata Feridos Após Ataques em SaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relatam danos significativos a edifícios civis na cidade industrial de Saporizhzhia, no sul da Ucrânia, após novos ataques aéreos russos massivos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma publicação no Telegram. Pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos e vários incêndios.

08:27 Rússia: 125 Drones Ucranianos Destruídos Ontem à NoiteA Rússia afirma ter destruído 125 drones ucranianos ontem à noite. O ministério da defesa disse que os 125 drones foram interceptados e destruídos pela defesa aérea russa. Os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas não há vítimas. De acordo com os relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgogrado, no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia: 1.170 Perdas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 perdas russas nas últimas 24 horas, o que aumenta o número total de soldados russos feridos e mortos para quase 652.000. Os ucranianos também relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados desde ontem. Noventa e três drones e um sistema de defesa aérea também foram abatidos, de acordo com a contagem.

07:22 Blogueiros Militares: Ucrânia Ataca Mais Depósitos de Armas RussasBogueiros militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal russo em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições da região de Volgogrado. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram o incidente até agora.

Líder do SPD, Lars Klingbeil, antecipa que a cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein, transmitirá uma mensagem poderosa de unidade em direção à Ucrânia, que foi atacada pela Rússia. Ele enfatiza que todos, incluindo os EUA após as eleições de novembro, devem continuar a ajudar ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Além disso, devem ocorrer discussões sobre como futuras conferências de paz poderiam ser estruturadas extensivamente para apresentar um caminho viável para a paz que beneficie o povo ucraniano. Biden está programado para fazer sua primeira visita à Alemanha em 10 de outubro. Uma reunião dos 50 estados que fornecem assistência militar à Ucrânia será realizada em 12 de outubro na base aérea dos EUA em Ramstein, com a expectativa de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também participe.

05:42 Porta-voz de Zelenskyy sobre o lançamento de armas: os russos serão notificados primeiro

O porta-voz do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy revela que não foi tomada nenhuma decisão conclusiva sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov esclarece para o programa de notícias ucraniano 24/7 que ainda não foi tomada uma decisão clara e definitiva. Zelenskyy teria se envolvido em discussões com tomadores de decisão significativos na Itália, França, Reino Unido e EUA sobre esse assunto. Nykyforov explica: "Os russos ficarão sabendo primeiro se nós dermos permissão para infiltrar-se profundamente no território russo. Só então haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça apoia proposta de paz da China, Kyiv decepcionada

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Seu apoio a tais iniciativas teve uma mudança significativa, de acordo com o Ministério em Berna. No entanto, Kyiv expressa sua insatisfação. A Ucrânia está organizando uma segunda cúpula da paz agendada para novembro. Em junho, vários estados, exceto a Rússia e a China, participaram da primeira cúpula na Suíça.**

03:29 Lituânia envia pacote de ajuda a Kyiv

A Lituânia está enviando um pacote de ajuda composto por munição, computadores e suprimentos logísticos para a Ucrânia. O pacote é esperado para chegar lá nesta semana, declarou o governo lituano. Desde o início deste ano, a Lituânia já entregou munição de 155 mm, veículos blindados dos tipos M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos à Ucrânia.**

02:29 Três mortos em ataques na região de Kharkiv

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, informaram as autoridades locais. O ataque atingiu infraestrutura civil e danificou escolas e empresas enquanto as pessoas estavam nas ruas, revelou Oleh Syniehubov, governador da Oblast de Kharkiv.**

01:29 Coreia do Norte condena auxílio militar dos EUA à Ucrânia como "brincar com fogo"

Acusada de fornecer ilegalmente armas à Rússia, a Coreia do Norte condena a ajuda militar de $8 bilhões dos EUA à Ucrânia como um "erro sem precedentes" e um jogo perigoso contra a potência nuclear Rússia. Durante a visita de Zelenskyy a Washington, Biden anunciou a nova ajuda destinada a apoiar Kyiv na autodefesa e incluir armas com alcance aprimorado, supostamente aumentando a capacidade de atacar a Rússia a partir de uma distância segura.**

00:25 Número de mortos após ataque a hospital em Sumy sobe para dez

Após um ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça de Sumy, o número de mortos subiu para dez. Inicialmente, uma pessoa morreu no ataque inicial ao clínica, como informou o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Durante a evacuação de pacientes, o hospital foi atacado novamente, resultando em mais vítimas. O presidente Zelenskyy afirma que a Rússia está envolvida em uma "guerra contra hospitais".**

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA demonstra forte interesse no "plano de vitória" ucraniano

De acordo com Serhiy Nykyforov, porta-voz da presidência ucraniana, a administração dos EUA demonstra "considerável interesse" no chamado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Isso contradiz relatórios da mídia que sugerem uma visão cética de Washington. Nykyforov afirma: "Isso não é verdade." O plano foi "bem recebido". Ele acrescenta ainda que Biden prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" ao plano durante a reunião do grupo de contato de Ramstein na Alemanha, agendada para 12 de outubro.**

22:25 Zelenskyy: Trump ficará do lado da Ucrânia se vencer em novembro

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump ficará ao lado da Ucrânia se vencer as eleições de novembro. Zelenskyy expressou seus sentimentos ao broadcaster Fox News após encontrar Trump. "Recebi mensagens diretas de Donald Trump indicando que ele apoiará a Ucrânia", diz Zelenskyy. "No entanto, não tenho certeza do que ocorrerá após as eleições e quem será o presidente."**

21:40 Lavrov: O Ocidente não deveria buscar uma vitória total contra uma potência nuclear como a Rússia

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aconselha o Ocidente a não buscar uma vitória total contra uma potência nuclear, que é a Rússia. Ele rotula tal tentativa como uma "empresa perigosa". Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin deu pistas sobre o possível uso de armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional à Rússia que receba apoio de um país nuclear seria percebido como um ataque conjunto desses países.**

Em vista dos ataques contínuos da Rússia à infraestrutura civil da Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode estar se referindo às atrocidades cometidas pelo regime de Putin quando presta homenagem ao massacre de Babi Yar e fala de governos recorrerem à intimidação e à violência.

Após este ataque russo a um hospital em Sumy, que agora resultou em dez mortes, a demanda por um apoio internacional mais forte à defesa da Ucrânia contra a agressão russa torna-se ainda mais premente.

