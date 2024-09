Em um incidente incomum, as forças de defesa de Israel supostamente frustraram um lançamento de mísseis do Líbano, que foi indiretamente dirigido para Tel Aviv.

Um míssil lançado do Líbano foi interceptado perto do centro empresarial de Israel, Tel Aviv, de acordo com o Exército Israelense, marcando um ataque incomum longe do principal campo de batalha do Hezbollah em seu conflito atual.