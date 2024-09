Em um evento anti-semitismo, Trump sugere que os eleitores judeus podem ter alguma responsabilidade se ele não ganhar em novembro.

Eu não vou rotular isso como uma previsão, mas, do meu ponto de vista, a comunidade judaica pode sofrer perdas significativas se eu estiver com 40% de apoio nas pesquisas, Trump declarou em um encontro republicano em Washington para combater o antissemitismo. "Se eu estiver com 40%, isso significa que 60% estão votando em Harris, que não é uma grande democrata. Os democratas não são bons para Israel, muito ruins."

Trump não mencionou qual pesquisa estava se referindo.

Trump se pergunta frequentemente por que os judeus-americanos considerariam votar em seu oponente, reiterando que os eleitores judeus democratas "precisam de avaliações de saúde mental."

Em uma plateia na quinta-feira que incluiu a megadoadora republicana Miriam Adelson, que o apresentou no palco, Trump rotulou as eleições americanas como "a mais crucial" na história de Israel, alegando que Israel seria "eliminado", "apagado da existência" e "iria deixar de existir" se Harris ganhasse a presidência. No entanto, o ex-presidente parecia preocupado com o que descreveu como ingratidão dos eleitores judeus, que acreditava que deveriam apoiá-lo em maior número devido a seu histórico em relação a Israel.

"Acabou de surgir uma pesquisa. Estou com 40%," Trump disse, mais uma vez sem nomear a pesquisa. "Isso significa que 60% estão votando em alguém que odeia Israel. E eu digo, vai acontecer. É apenas por causa da influência ou maldição democrata em você. Você não pode deixar isso acontecer. Quarenta por cento não é aceitável, porque temos uma eleição para ganhar."

Após pedir a Harris que "renuncie oficialmente ao apoio de todos os simpatizantes de Hamas, antisemitas, odiadores de Israel nas universidades e em todo o lugar", Trump voltou sua atenção aos eleitores judeus.

"Infelizmente, e eu devo dizer isso, e isso me dói dizer, você ainda vai votar nos democratas, e não faz sentido," o ex-presidente disse. "Eu digo o tempo todo que qualquer judeu que vote nela, especialmente agora, nela ou no Partido Democrata, precisa de uma avaliação de saúde mental."

Harris nunca afirmou ter o apoio de nenhum dos grupos mencionados por Trump. Ela, de fato, enfrentou críticas de alguns democratas progressistas e liberais mais jovens, muitos deles judeus, por sua recusa em considerar uma pausa no envio de armas dos EUA para Israel, conforme exigido por muitos grupos pró-palestinos, durante a guerra em Gaza. Na quinta-feira, o movimento "Indecididos", que emergiu durante as primárias democratas em oposição à política do governo Biden em Israel e Gaza, afirmou que não endossaria Harris após sua campanha rejeitar novamente ativistas que pressionavam por um cessar-fogo imediato e pelo suspense da ajuda militar dos EUA a Israel.

O marido de Harris, o segundo cavalheiro Doug Emhoff, é judeu e tem sido um crítico vocal do antissemitismo, especialmente durante os protestos nos EUA contra as ações de Israel em Gaza. Apesar disso, Trump rotulou repetidamente sua oponente como "anti-Israel" e "anti-judaica."

"Vocês têm que defeating Kamala Harris mais do que qualquer outra pessoa na Terra," Trump disse, se dirigindo aos eleitores judeus na plateia. "Israel, eu acho, tem que defeating ela. Vocês entendem isso? E eu nunca disse isso antes: mais do que qualquer outra pessoa na Terra, Israel tem que defeating ela."

Em seguida, prometeu "fazer a Israel grande novamente."

Amy Spitalnick, a CEO do Jewish Council for Public Affairs e ex-assessora de oficiais democratas em Nova York, acusou Trump de usar "um discurso sobre antissemitismo como uma oportunidade para abraçar tropos antisemitas e atacar a comunidade judaica americana."

"Tratar judeus e Israel como alvos políticos deixa judeus, Israel e todos nós menos seguros. Dividir judeus em 'bons' e 'maus' campos e engajar em tropos de lealdade dupla normaliza ainda mais o antissemitismo," Spitalnick acrescentou. "Isso não é política partidária - é sobre a segurança fundamental da comunidade judaica."

Em uma entrevista em março, Trump disse que qualquer judeu que vote nos democratas "odeia sua religião" e odeia "tudo sobre Israel", promovendo novamente um tropo antisemita de que os judeus-americanos têm lealdades duplas em relação aos EUA e Israel.

Ele fez declarações semelhantes durante suas duas primeiras campanhas presidenciais.

"Vocês não vão me apoiar porque eu não quero o seu dinheiro. Vocês querem controlar seus políticos, isso é bom. Eu sou um negociante como vocês, nós somos negociantes," Trump disse à Coalizão Republicana Judaica em dezembro de 2015.

Mas a frustração de Trump com os eleitores judeus tornou-se um tema mais regular após sua derrota nas eleições de 2020.

"Judeus que vivem nos Estados Unidos não amam Israel o suficiente. Isso faz sentido para você?" ele disse a uma publicação judaica ortodoxa em 2021.

Em uma publicação nas redes sociais em 2022, o ex-presidente - usando um argumento que aludiu na quinta-feira - reclamou que "evangélicos maravilhosos são muito mais agradecidos por (seu histórico em Israel) do que as pessoas da fé judaica, especialmente aquelas que vivem nos EUA."

"Judeus americanos têm que se mexer e apreciar o que eles têm em Israel - Antes que seja tarde demais!" ele escreveu.

Em julho, Harris declarou sua "lealdade inabalável a Israel" após encontrar-se com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington.

Após protestos pró-Hamas em torno da visita do líder israelense, Harris disse em um comunicado, "Condeno qualquer pessoa associada à organização terrorista brutal Hamas, que tem como objetivo exterminar o Estado de Israel e matar judeus."

