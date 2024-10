Em um desenvolvimento preocupante, a Nova Zelândia experimenta a perda de seu navio naval inicial pós-Segunda Guerra Mundial, representando um risco potencial de um derramamento de petróleo perto da costa samoana.

Navio especializado de pesquisa e hidrográfico sofreu uma pane de energia e encalhou em Upolo, uma ilha samoana, durante uma exploração de recifes no sábado à noite, de acordo com autoridades da Nova Zelândia.

No domingo de manhã, o navio estava, aparentemente, muito inclinado pela Marinha. Fumaça foi detectada por volta das 6h40 e, às 9h, o navio havia mergulhado abaixo da superfície.

Este foi o primeiro afundamento acidental de um navio da Marinha da Nova Zelândia desde a Segunda Guerra Mundial, revelaram as autoridades, o que levou a uma investigação sobre o incidente.

Há preocupação com potenciais danos ecológicos na área entre empresários e conservacionistas localizados perto da ilha mais populosa de Samoa.

Brian Rose, gerente do Coconuts Beach Club em Maninoa, disse à CNN afiliada RNZ: "Temos muitas tartarugas marinhas que nadam em nossa lagoa e espero que nada aconteça com elas".

A ministra da Defesa da Nova Zelândia, Judith Collins, confirmou à Newstalk ZB que avaliar a profundidade do navio e o risco de derramamento de óleo era a prioridade número um.

Ela acrescentou: "Ele tem uma quantidade significativa de óleo a bordo. ... Ele tem óleo lubrificante, óleo hidráulico, diesel, ureia. Não acho que podemos apenas deixá-lo como está".

Mergulhadores foram enviados ao local na noite de domingo, revelou Collins. "Eles vão dar uma olhada, mas vai ser um trabalho bastante desafiador", disse ela.

O vice-primeiro-ministro da Samoa, Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio, previu em um comunicado à imprensa no domingo que um derramamento de óleo era altamente provável.

"O HMNZS Manawanui não é recuperável e afundou no oceano", confirmou ele.

Desastre de recife

A polícia samoana recebeu um chamado de emergência por volta das 18h59 no sábado à noite, informaram as autoridades locais. Pequenos barcos de resgate foram enviados com o aviso de que o navio estava enchendo de água e sua tripulação poderia precisar ser evacuada.

Vários navios e aeronaves foram enviados para ajudar, incluindo um P-8A Poseidon e um C-130J da Força Aérea Real da Nova Zelândia, compartilhou a Marinha da Nova Zelândia.

Às 5h da manhã de domingo, todos os 75 passageiros e tripulantes foram resgatados. Testemunhas relataram fumaça saindo do naufrágio pouco depois.

Dave Poole compartilhou com a CNN que viu fumaça saindo da ponte do navio na vila de Tafitaola no domingo de manhã.

"Levou quinze minutos para o navio queimar e afundar completamente", disse Poole, acrescentando que os moradores locais abandonaram seus serviços religiosos para observar o incidente.

"Eles estavam visivelmente perturbados e preocupados com sua praia, recife, reserva marinha e renda como pescadores", comentou Poole.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Luxon, revelou que "kit de derramamento ambiental" foi enviado da Nova Zelândia para minimizar e controlar os efeitos.

O HMNZS Manawanui era uma adição recente à Marinha da Nova Zelândia, adquirido em 2018 por aproximadamente $100 milhões NZD ($61 milhões), embora tenha sido construído nos anos 2000.

De acordo com a Marinha, o navio foi projetado para "levantar e examinar portos e abordagens antes que navios de apoio maiores pudessem deploy equipamento de assistência e pessoal, seja para cenários de combate ou ajuda humanitária".

O afundamento do HMNZS Manawanui chocou o mundo, já que marcou um incidente significativo para a Marinha da Nova Zelândia.

A ministra da Defesa da Nova Zelândia, Judith Collins, destacou a importância de avaliar a profundidade e o risco de derramamento de óleo, reconhecendo a quantidade significativa de óleo a bordo do navio.

