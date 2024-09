Em um ataque russo, o presidente ucraniano Zelensky relata 41 vítimas e 180 feridos em Poltava, Ucrânia.

Parte do edifício do Instituto de Comunicação foi danificada, conforme mencionado por Zelenskyj no Telegram. Algumas pessoas infelizmente ficaram presas sob os escombros.

De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, os dois mísseis atingiram logo após o início do alerta aéreo, quando a maioria ainda não havia alcançado os abrigos antiaéreos. Os serviços de emergência conseguiram resgatar várias pessoas dos escombros. As operações de resgate ainda estavam em andamento.

De acordo com informações de blogueiros militares ucranianos, o alvo pretendido do ataque foi uma celebração militar ao ar livre. A membro da Comissão de Defesa, deputada Mariana Besugla, que frequentemente criticou a liderança militar ucraniana, indicou no Telegram que eventos semelhantes já haviam ocorrido, mas nenhum oficial de alta patente havia sido punido por colocar a segurança dos soldados em risco até agora.

Zelenskyj anunciou que ordenou uma "investigação detalhada e rápida" do incidente em Poltava. Ele prometeu "colocar a Rússia no banco dos réus" e mais uma vez pediu aos aliados ocidentais de Kyiv que acelerem o envio de novos sistemas de defesa aérea ao seu país e permitam o uso de armas de longo alcance já enviadas para ataques no território russo.

O triste episódio resultou na morte de uma pessoa que não conseguiu ser resgatada dos escombros. Zelenskyj expressou suas mais profundas condolências ao tomar conhecimento das vítimas.

