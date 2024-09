Em todo o mundo, um número crescente de crianças está desenvolvendo miopia.

Um número crescente de jovens em todo o mundo está lutando com miopia, com um a cada três agora afetado. Esta tendência está aumentando rapidamente, como indicam recentes pesquisas. Até 2050, espera-se que mais de 740 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo sejam impactados, representando aproximadamente 40% daqueles com cinco anos ou mais.

Esta previsão é feita por uma equipe da Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, China, publicada na "Journal of Ophthalmology". Com base na análise de investigações e relatórios de 50 países, a equipe examinou dados de mais de 5,4 milhões de jovens com idade entre 5 e 19 anos, dos quais mais de 1,9 milhões eram míopes.

A miopia geralmente se desenvolve durante a infância, muitas vezes resultando em visão turva de objetos distantes. Embora a genética possa jogar um papel, o recente aumento é atribuído principalmente a mudanças no estilo de vida, como aumento do tempo interno e uso de tela.

Desigualdades por idade e gênero

A prevalência de miopia viu um aumento substancial de 1990 a 2023, com a proporção de jovens afetados permanecendo estável em torno de 24-25% entre 1990 e 2010. A taxa de aumento acelerou depois, alcançando 36% em 2023.

O gênero também desempenha um papel: as meninas apresentam taxas ligeiramente maiores de miopia do que os meninos, o que os pesquisadores atribuem a fatores como menos tempo ao ar livre e maior engajamento em atividades que exigem foco próximo. Uma educação mais longa e morar em áreas urbanas também aumentam o risco de miopia.

Preocupação global

A miopia pode se tornar uma "carga global de saúde" no futuro, alerta o estudo. Isso é especialmente verdadeiro para países com renda per capita baixa a média, onde um aumento maior é esperado. A Ásia é prevista para ter a maior prevalência de 69% em 2050, provavelmente devido a idades mais jovens de início da escola.

O Japão e a Coreia do Sul tiveram a maior prevalência entre 1990 e 2023, com quase 86 e 74% de jovens sofrendo de miopia, respectivamente. A Rússia, Cingapura e a China seguiram de perto, com taxas de prevalência de 46%, 44% e 41%, respectivamente. Por outro lado, a miopia foi menos prevalente em vários países africanos, como Uganda e Burkina Faso, com incidências de cerca de 1,3% cada. No Paraguai, o estudo relata que menos de 1% dos jovens foram afetados.

Dado a alta prevalência e a previsão de que a miopia se tornará uma "carga global de saúde", especialmente em países com renda per capita baixa a média, é crucial aumentar a conscientização sobre os riscos associados à miopia e promover atividades ao ar livre e uso equilibrado da tela entre crianças.

