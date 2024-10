"Em seguida, a viagem de Schumacher na F1 chegou ao fim"...

A esperança de Mick Schumacher de ter um lugar permanente na Fórmula 1 na próxima temporada parece remota. Recentemente, parecia que a última chance de Schumacher para uma dessas vagas tinha desaparecido. A equipe Sauber, que será controlada por uma montadora alemã em 2025 e se transformará em uma equipe oficial da Audi após um ano de transição em 2026, parece estar estendendo o contrato com Valtteri Bottas.

Essa notícia é decepcionante para Schumacher, que tem ansiado por uma nova oportunidade desde que deixou a Haas no início de 2023. É incerto se Schumacher conseguirá uma posição com a montadora alemã em Ingolstadt, o que deixou o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, perplexo, como ele expressou em uma entrevista com RTL/ntv e sport.de. "Acho que o carro da Audi no ano que vem não será um vencedor. Isso significa: nenhuma pressão para a Audi ou o piloto", ele comentou, sugerindo Schumacher, e continuou seu argumento a favor do recrutamento de Schumacher. "Seria uma excelente comparação com Nico Hülkenberg".

Contratar Schumacher teria sido quase sem riscos, disse Marko. "Se não der certo no desempenho, eles podem trocar até 2026", ele afirmou. "Não sei exatamente, mas se a posição é realmente de que Valtteri Bottas terá a chance, então fica ainda mais difícil para mim", ele enfatizou. "Acho que se Schumacher não conseguir essa vaga, então sua jornada na Fórmula 1 está basicamente terminada", disse o octogenário.

Marko Oferece Conselhos para Schumacher

O conselho de Marko para Schumacher: "Então ele deve se concentrar nas corridas de resistência, onde ele foi bem-sucedido, e fazer isso". Marko foi claro: "Se ele permanecer no esporte a motor, então ele deve encontrar algo que goste, mas onde também tenha chances de vencer". Schumacher ainda não comentou sobre seus planos para 2025.

Enquanto isso, a Red Bull contratou dois jovens talentos alemães do automobilismo, Tim Tramnitz e Oliver Goethe, ambos com 19 anos, para seu programa júnior. Os fãs podem esperar mais pilotos alemães na Fórmula 1 no futuro próximo, além de Hülkenberg e possivelmente Schumacher? "Com Tramnitz, que contratamos no ano passado, houve resultados positivos", Marko olhou para o ano de Tramnitz na Fórmula 3. Aqui, o alemão terminou em nono lugar entre 34 pilotos e até comemorou sua primeira vitória no final de agosto em Monza para encerrar a série júnior.

"Ele ficará mais um ano na Fórmula 3 porque simplesmente não está longe o suficiente em sua preparação para a Fórmula 2 ainda", Marko explicou o plano do júnior da Red Bull e acrescentou. "Mas isso deve ser seu objetivo claro". Se Tramnitz entregar em 2025 na Fórmula 3, "então é para a Fórmula 2 para ele", prometeu Marko. Quanto às perspectivas de Fórmula 1 de Tramnitz, Marko profetizou: "Com base em sua trajetória atual, desempenho e atitude, acho que temos um sério candidato em Tramnitz".

Oliver Goethe, supostamente descendente de Johann Wolfgang von Goethe, "está em uma situação diferente", Marko enfatizou. "Ele não tem a meticulosidade de um alemão typical. Ele é, como dizemos, um personagem colorido", o conselheiro da Red Bull compartilhou sobre o piloto alemão-danês que terminou duas posições à frente de Tramnitz em P7 na temporada de Fórmula 3 e agora está dirigindo na Fórmula 2 para MP Motorsport até o final do ano devido à contratação de Franco Colapinto pela Williams. "Ele faz ultrapassagens bem, sua fraqueza é a classificação", Marko avaliou. As negociações entre a gerência de Goethe e várias equipes de Fórmula 2 estão em andamento, e parece que Goethe começará na Fórmula 2 no ano que vem, revelou o conselheiro.

Apesar das aspirações de Mick Schumacher de ter um lugar fixo na Fórmula 1 na próxima temporada com a equipe Audi esperada, parece que suas chances estão diminuindo à medida que Valtteri Bottas está prestes a continuar com a equipe Sauber em sua transformação. Vale a pena notar que Mick Schumacher mostrou sua habilidade em corridas de resistência, uma possível via para ele explorar se sua jornada na Fórmula 1 não continuar.

Leia também: