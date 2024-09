Em resposta, os aviões israelenses lançam ataques contra instalações estruturais dos Houthis no Iémen.

Israel elimina várias figuras-chave do Hezbollah em rápida sequência. Em resposta ao assassinato de Nasrallah, associados dos Houthis retaliam com uma saraivada de mísseis. Agora, Israel revida no Iêmen.

De acordo com fontes militares, a Força Aérea Israelense lançou ataques contra alvos no Iêmen, utilizando vários aviões de combate. A operação abrangente concentrou-se em infraestrutura crucial do "grupo terrorista Houthi" em regiões como Ras Isa e Hudaida, segundo as forças armadas. Entre esses alvos, estavam usinas de energia e um porto utilizado para importação de petróleo. O porto era suspeito de servir como hub de transporte para armas e suprimentos militares do militia Houthi, de acordo com as forças israelenses. No entanto, essas alegações não foram verificadas independentemente.

O ataque aéreo israelense no Iêmen, localizado a aproximadamente 1800 quilômetros da fronteira israelense, foi iniciado em resposta a recentes ataques dos Houthis, revelaram as forças militares. No sábado à noite, alertas de mísseis foram acionados em várias regiões no centro de Israel e na cidade litorânea movimentada de Tel Aviv devido a um projétil que teria origem no Iêmen. O projétil teria sido interceptado antes de violar o espaço aéreo israelense, segundo as forças militares.

Assim como o Hezbollah no Líbano, os Houthis mantêm ligações com a "Linha de Resistência" liderada pelo Irã, que inclui organizações terroristas como o Hamas em Gaza. Após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, às mãos de um ataque aéreo israelense, o militia Houthi ameaçou novos ataques contra Israel no sábado. O líder dos Houthis, Abdul Malik al-Huthi, dirigiu-se ao público em um discurso televisionado, declarando a intenção de seu militia em intensificar os ataques e aprimorar seu desempenho após os recentes ataques com drones e mísseis contra Israel.

Israel havia atacado o Iêmen pela última vez no final de julho. Na ocasião, a Força Aérea Israelense priorizou ataques contra o porto de Hudaida devido a um ataque com drone mortal do militia Houthi em Tel Aviv. Um drone armado com explosivos atingiu uma propriedade residencial no centro da cidade, matando uma pessoa e ferindo várias outras.

Dadas as tensões crescentes entre Israel e o militia Houthi, é notável que a União Europeia tenha instado ambas as partes a exercerem contenção e buscarem o diálogo diplomático. Apesar dos apelos da União Europeia pela desescalada, Israel mantém seu direito de se defender contra ataques que tenham origem no Iêmen, como demonstrado por suas recentes operações militares.

Leia também: