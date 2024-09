Em resposta ao seu pedido, aqui está uma versão parafraseada do texto:

Em 1980, o Exército Chinês realizou seu último teste conhecido de um míssil intercontinental sobre o Pacífico. Agora, a China alega ter lançado esse tipo de míssil no mar pela primeira vez desde então. O míssil supostamente atingiu seu alvo, como Pequim revelou.

Segundo um comunicado emitido na segunda-feira, o Exército de Libertação Popular realizou o teste pela manhã, com o míssil atingindo a zona de alvo prevista no mar aberto. A Força de Mísseis do Exército de Libertação Popular executou o exercício, que foi descrito como parte regular do plano anual de treinamento da unidade. O porta-voz do Ministério da Defesa, Zhang Xiaogang, confirmou que o teste de míssil não visava nenhum país ou alvo específico. O objetivo do teste foi avaliar o desempenho da arma e as capacidades de treinamento militar, segundo o ministério.

De forma incomum para a China, o teste foi divulgado, embora detalhes como o tipo de míssil e o local exato do teste não tenham sido revelados. O Exército Chinês também havia informado países afetados com antecedência. O último teste conhecido de míssil intercontinental da China sobre o Pacífico ocorreu em maio de 1980, quando o míssil Dongfeng-5 voou mais de 9.000 quilômetros.

Crescimento potencial do arsenal nuclear da China

A Força de Mísseis do Exército de Libertação Popular testou vários modelos de mísseis Dongfeng (DF) em diferentes condições desde então. Por exemplo, um teste foi realizado no interior em agosto de 2015, como relatado no jornal do Partido Comunista da Juventude à época.

A Força de Mísseis do Exército de Libertação Popular gerencia tanto as forças de mísseis nucleares quanto convencionais da China. Mísseis intercontinentais, que podem viajar milhares de quilômetros e carregar ogivas nucleares, fazem parte desse arsenal.

A China é uma potência nuclear reconhecida e possui o míssil intercontinental DF-41, que pode alcançar até 15.000 quilômetros. Em um relatório do ano passado, o Departamento de Defesa dos EUA estimou que a China possui mais de 500 ogivas nucleares e provavelmente continuará expandindo seu arsenal. Em comparação com os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia, a China ainda possui significativamente menos ogivas nucleares.

Após o teste de míssil no mar, a China não realizou outro teste de míssil intercontinental sobre o Pacífico desde o teste do míssil Dongfeng-5 em 1980. A Força de Mísseis do Exército de Libertação Popular continua a testar vários modelos de mísseis intercontinentais como parte de seu plano anual de treinamento e expansão do arsenal, incluindo o míssil DF-41, que pode alcançar até 15.000 quilômetros.

Leia também: