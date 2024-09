Tabela de Conteúdos

O declínio notável do Partido da Esquerda na Turíngia, reveses significativos para os partidos da coalizão, ganhos para a AfD e uma estreia favorável para a BSW - houve uma mudança substancial nos padrões eleitorais para as eleições estaduais de 2024 na Saxônia e Turíngia. Avaliações rápidas dos partidos individuais podem ser encontradas abaixo, com figuras mais detalhadas sobre as mudanças eleitorais no gráfico informativo.

Transformação Eleitoral na Saxônia: Avaliações Rápidas dos Partidos

O CDU conseguiu atrair votos do campo de esquerda, com muitos eleitores dos parceiros de coalizão anteriores, Verdes e SPD, mudando-se para a União. Foram observadas quedas para a AfD e a BSW.

A AfD conseguiu atrair votos de quase todos os partidos, com a maior parte vindo do CDU. No entanto, muitos eleitores anteriores da AfD também mudaram-se para a BSW, que estreou na região.

O Partido da Esquerda foi forçado a deixar muitos eleitores partirem para a BSW de seu antigo membro Sahra Wagenknecht. Também sofreu perdas para o CDU, AfD e SPD. Muitos eleitores anteriores do Partido da Esquerda também optaram por não votar desta vez, tornando-se eleitores abstencionistas.

Os Verdes, anteriormente no governo, encontram-se em um estado um tanto decepcionante: Perderam votos para os parceiros de coalizão CDU e SPD, bem como para a BSW, AfD, Partido da Esquerda e bloco de eleitores abstencionistas.

O SPD atraiu votos dos Verdes e do Partido da Esquerda. Muitos eleitores abstencionistas também decidiram participar desta vez e votar nos Democratas. As maiores perdas foram para o CDU e a BSW, mas a AfD também recebeu muitos votos anteriores do SPD.

A aliança BSW desfrutou de um lançamento bem-sucedido na Saxônia, com muitos eleitores do Partido da Esquerda mudando-se para ela. Também atraiu votos dos outros partidos estabelecidos e conseguiu atrair muitos eleitores abstencionistas anteriores com sucesso.

Para mais insights, mergulhe nos gráficos abaixo para ver como os padrões eleitorais evoluíram para os partidos individuais.

Saxônia: Padrões Eleitorais à Primeira Vista

Transformação Eleitoral na Turíngia: Avaliações Rápidas dos Partidos

O Partido da Esquerda, que anteriormente controlava o poder, sofreu perdas notáveis desta vez. Perdeu votos para a BSW do antigo membro do Partido da Esquerda Sahra Wagenknecht, bem como para o CDU e AfD. Alguns eleitores anteriores do Partido da Esquerda também mudaram-se para o parceiro da coalizão SPD, enquanto outros optaram por não votar.

A AfD conseguiu atrair votos de quase todos os partidos e também motivou os eleitores abstencionistas anteriores a participar. No entanto, os populistas de direita também tiveram que ceder perdas e dar votos à BSW.

O CDU conseguiu atrair votos dos partidos anteriormente no poder, com a maior parte vindo do Partido da Esquerda. Muitos eleitores do FDP também mudaram-se para os Democratas Cristãos. A União perdeu votos para a AfD e a BSW.

O SPD perdeu muitos votos para o CDU e a BSW, bem como para a AfD. No entanto, conseguiu atrair votos dos parceiros anteriores da coalizão.

Os Verdes, que faziam parte do governo minoritário, perderam muitos votos para o CDU, o parceiro da coalizão SPD e a BSW. Também sofreu perdas às mãos da AfD.

O FDP teve que assistir enquanto muitos de seus antigos eleitores mudavam-se para o CDU, enquanto também perdiam votos para a AfD e BSW. Alguns dos antigos eleitores do FDP não votaram desta vez.

A aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) também teve um início triunfante na Turíngia: Muitos eleitores mudaram-se do Partido da Esquerda no poder para a BSW. No entanto, o novato também reivindicou votos de todos os outros partidos e conseguiu atrair muitos eleitores abstencionistas anteriores com sucesso.

Para mais insights, explore os gráficos abaixo para ver como os fluxos de votos mudaram para cada partido.

Turíngia: Mudanças nos Votos à Primeira Vista

Sobre os dados usados: O fluxo de votos é uma aproximação grosseira que compara os fluxos de votos entre as últimas e eleições atuais. O instituto de pesquisa Infratest Dimap determina os ganhos e perdas de votos entre os partidos para a ARD. A base é um modelo para estimativa que leva em conta, entre outros, pesquisas no dia da eleição (chamadas pesquisas de saída), o resultado da contagem preliminar no domingo da eleição, bem como mudanças no próprio eleitorado (como novos eleitores pela primeira vez).

