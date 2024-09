Em que circunstâncias uma diminuição da temperatura em até 35 graus oferece algum benefício?

Weather.com: O regresso do verão é forte - por quanto tempo essa onda de calor vai continuar?

Até agora, as previsões do tempo mostram algumas discordâncias. Inicialmente, parecia que as temperaturas iriam cair significativamente na quinta-feira, potencialmente anunciando o outono no fim de semana. No entanto, as últimas avaliações da situação do tempo apresentaram um quadro diferente.

O que está levando a essa variação?

Atualmente, os modelos do tempo estão enfrentando desafios com uma possível queda de ar frio sobre a Escócia. Trata-se de um sistema de alta pressão na atmosfera superior que está tendo uma influência significativa em nossa curva de temperatura e na direção geral do tempo.

Por que isso está acontecendo?

A posição desse sistema de baixa pressão nos próximos dias irá determinar se testemunharemos um outono antecipado ou se continuaremos na fase de verão quente. Dado o cenário atual, o verão pode ainda prolongar sua estadia, enquanto algumas áreas podem experimentar uma mudança para o tempo de outono. Esse desenvolvimento, sem dúvida, traz tanto expectativa quanto importância, considerando o estresse térmico severo em algumas regiões e o alívio que poderia trazer. Além disso, outras preocupações relacionadas ao tempo podem perder sua urgência com uma mudança de estações.

Quais são essas preocupações?

O impacto da atual seca nas regiões orientais. Como resultado, os níveis de perigo de incêndios florestais alcançarão a categoria mais alta (5) em certas áreas a leste do Elba até o meio da semana. Até mesmo a menor faísca ou fogo aberto poderia levar a consequências graves. Enquanto isso, o resto do país persistirá em experimentar ar úmido a quente, às vezes acompanhado por chuvas torrenciais, como testemunhamos na segunda-feira, quando tempestades trouxeram de 20 a 40 litros de chuva por metro quadrado, causando enchentes.

Como os tempestade se desenvolverão?

As temperaturas cairão ligeiramente à noite de terça-feira a quarta-feira, antes que tempestades mais fortes do sudoeste apareçam. Ficará quente a tropical, com mínimas noturnas entre 13 e 21 graus.

E na quarta-feira?

As tempestades intensificarão e são esperadas para formar uma linha que se estenderá dos Alpes aos Montes Metálicos, alcançando Schleswig-Holstein à tarde e à noite. Há risco de condições climáticas extremas, incluindo chuva pesada, granizo e ventos fortes. As acumulações de chuva podem atingir 40 a 80 litros por metro quadrado em um curto período, o que equivale a praticamente um mês inteiro de chuva em alguns lugares. Em direção ao leste, ficará seco e extremamente quente.

Quais temperaturas devemos esperar?

Inicialmente, as temperaturas ficarão em torno de 30 graus. No entanto, o centro de calor se deslocará para o leste na quarta e quinta-feira, alcançando 35 graus em algumas áreas.

Essas temperaturas quebram algum recorde?

Embora seja pouco provável que se alcance o recorde absoluto (36,5 graus de setembro de 1911 no Observatório de Jena), o evento ainda será extraordinário, marcando uma das temperaturas de setembro mais altas nos últimos 70 anos.

O que as projeções preveem após a quinta e sexta-feira?

As tempestades provavelmente se retirarão para o sudoeste nesses dias. O resto do país pode esperar dias de sol e quase completamente tempo de verão seco, com temperaturas confortáveis de cerca de 24 graus no oeste e até 32 graus no leste.

Que tendências estamos vendo para o fim de semana?

A situação está incerta. Ainda há a possibilidade de que possamos experimentar o tempo do outono antecipado. No entanto, a maioria das previsões aponta para a continuação das condições de verão. Se isso acontecer, podemos esperar sol e tempo agradável, com as occasional tempestades, principalmente no oeste. As temperaturas estimadas ficarão entre 24 e 31 graus.

Apesar da previsão inicial sugerir um resfriamento na quinta-feira, os desafios nos modelos do tempo devido a um sistema de alta pressão sobre a Escócia estão causando incerteza. Esse sistema de alta pressão está influenciando a curva de temperatura e potencialmente prolongando a onda de calor, que ainda pode ser forte no fim de semana, com temperaturas entre 24 e 31 graus.

