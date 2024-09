Princesa Lea (30) não esperava esse desfecho no início do programa:

- Em primeiro lugar, uma competição de namoro não consegue coroar um vencedor no final.

Pela primeira vez, o popular programa de namoro lésbico "Princesa e seu Cavaleiro" não teve vencedor. Lea Hoppenworth, de 30 anos, perdeu a chance de encontrar sua parceira ideal.

Princesa Lea fica sozinha pela primeira vez

O quarto temporada desse formato está sendo transmitida na plataforma RTL+ desde início de julho. A publicitária Maike (30), de Berlim, e a barman Christine (28), de Colônia, chegaram à final. Surpreendentemente, Maike e Princesa Lea já tinham um relacionamento no passado. Em "Princesa e seu Cavaleiro", Lea considerou escolher sua ex-namorada novamente.

No entanto, Maike, conhecida por sua autoconfiança e independência, queria um relacionamento não exclusivo e poliamoroso, em vez de ser fiel apenas à Princesa Lea. Apesar de seu encontro romântico no alto das nuvens, Princesa Lea acabou não escolhendo Maike na final. Lea Hoppenworth explicou que estava preocupada com o forte "instinto de fuga" de Maike, que havia causado o fim abrupto e desagradável de seu relacionamento anterior.

Infelizmente, a barman Christine também não estava destinada a ser a parceira da Princesa Lea. Com as palavras "Ainda não senti essa sensação romântica completa", Lea removeu o colar de Christine durante sua conversa final. Isso foi inédito, já que todas as três temporadas anteriores de "Princesa e seu Cavaleiro" tiveram um vencedor, mesmo que nenhum dos casais tenha encontrado amor duradouro.

