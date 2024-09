Em Portugal, um garoto de 12 anos feria seu colega de escola com uma faca.

Um adolescente de 12 anos realizou um ataque violento em uma escola em Portugal, ferindo vários colegas com uma faca. De acordo com relatórios do "Público" e outras fontes de notícias citando autoridades, uma menina de 12 anos sofreu ferimentos graves, mas felizmente não está em estado crítico. O incidente ocorreu em Azambuja, a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Lisboa. Os motivos por trás do incidente ainda não foram esclarecidos.

Após o retorno às aulas após o almoço, o agressor teria iniciado uma confusão, esfaqueando vários estudantes aleatoriamente, de acordo com o prefeito de Azambuja, Silvino Lúcio, em um artigo publicado pelo "Público". Ele teria estado vestindo um colete à prova de balas. Um funcionário da escola interveio, parando o ataque. O agressor foi detido pela equipe da escola até a chegada da polícia.

As vítimas, de acordo com o relato do prefeito, incluem cinco meninas e um menino que sofreram ferimentos principalmente nas extremidades. Tanto o agressor quanto os estudantes feridos estão recebendo apoio psicológico. O jovem agressor foi momentaneamente colocado sob custódia policial para interrogatório.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou fortemente o ato. Em uma plataforma digital, ele se referiu a ele como um "incidente isolado" e enfatizou que ele diverge das normas da sociedade portuguesa, embora nos obrigue a refletir profundamente sobre nossas responsabilidades como membros do espaço público.

A faca usada no ataque surpreendentemente era pesada, o que tornava mais difícil para as vítimas escapar. Após ser detido, o agressor foi encontrado carregando uma mochila surpreendentemente pesada, levantando questionamentos sobre potenciais armas adicionais.

