Em Paris, o par de Grebe e Wolf no ténis de mesa ficou em segundo.

No final, Stephanie Grebe e Juliane Wolf não conseguiram a vitória suprema no tênis de mesa de duplas nos Jogos Paralímpicos, mas conseguiram garantir uma medalha de prata com uma apresentação emocionante em Paris. Classificadas em segundo lugar no mundo, o par alemão enfrentou um desafio difícil na final da classe WD14 1 de duplas, perdendo por 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 8:11) contra o duo chinês favorito de Huang Wenjuan e Jin Yucheng.

Começando com um início difícil no Arena Sud 4, Grebe (36) e Wolf (36) enfrentaram um revés inicial com o primeiro set terminando em apenas cinco minutos. No entanto, eles exibiram força e determinação a partir do segundo set, mantendo um ritmo constante contra o duo chinês que não diminuiu apesar do grande apoio alemão.

A Alemanha comemorou quando Grebe e Wolf conquistaram a primeira medalha de prata para o DBS em Paris. O nadador Maurice Wetekam havia alcançado esse feito anteriormente com sua vitória na medalha de bronze, marcando a primeira vitória alemã.

Superando adversidades

Grebe aumentou sua coleção de medalhas paralímpicas com essa vitória de prata em Paris. Depois de ficar em quarto lugar em sua estreia em Londres, ela ganhou bronze em Tóquio quatro anos depois e levou uma medalha de prata no evento individual em Rio. Wolf, competindo com paralisia cerebral, fez sua estreia em medalhas paralímpicas com esse resultado.

Grebe e Wolf superaram muitos obstáculos no caminho para a final. Seu jogo de abertura na quinta-feira viu a raquete de Grebe cair acidentalmente pelo controle, exigindo que ela usasse uma substituta. O jogo seguinte contra Morgen Caillaud e Lucie Hautiere foi adiado devido a esse contratempo.

Nas semifinais, os alemães estavam prestes a ser eliminados, com uma pontuação de 1:2 abaixo e a dupla norueguesa número 1 Aida Husic Dahlen e Merethe Tveiten prestes a vencer. Mas Grebe e Wolf de Berlim (Eisenhuettenstadt) mantiveram a calma e foram capazes de apresentar uma performance cativante que os levou à final do primeiro evento de duplas de tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos desde 1976.

Apesar dos contratempos durante sua jornada paralímpica, incluindo um problema com a raquete e uma fuga apertada nas semifinais, Grebe e Wolf demonstraram resiliência e garantiram um lugar na final da classe WD14 1 de duplas nos Jogos Paralímpicos. Sua apresentação notável na final lhes rendeu eventualmente uma medalha de prata nos Jogos Paralímpicos em Paris, estendendo a coleção de medalhas paralímpicas de Grebe e marcando a estreia de Wolf com uma honra prestigiada.

