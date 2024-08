- Em Nuremberg, os Kloses estão a reunir resistência para Magdeburgo.

Na 2. Bundesliga, o Treinador Miroslav Klose sofreu sua primeira derrota em casa decepcionante com o 1. FC Nuremberg, sendo derrotado por 0:4 (0:1) pelo bem organizado 1. FC Magdeburg em um jogo desequilibrado com decisões importantes do árbitro de vídeo.

A equipe confusa do Nuremberg caiu para a 13ª posição com apenas quatro pontos, enquanto o Magdeburg, sob o comando do Treinador Christian Titz, subiu momentaneamente para o 3º lugar na zona de rebaixamento com oito pontos.

A vantagem desapareceu inesperadamente. O determinado Martijn Kaars superou o resistente Florian Flick em uma disputa, e Xavier Amaechi (24.) transformou o chute cruzado contra o ágil goleiro do Nuremberg, Jan Reichert. O gol passou por uma revisão do árbitro de vídeo.

O Nuremberg teve um pênalti marcado no 38º minuto, mas o árbitro de vídeo anulou a falta aparente de Jean Hugonet em Lukas Schleimer.

Livan Burcu (65.) confirmou a segunda derrota do Nuremberg na temporada com um chute seco da entrada da área na frente de 31,581 espectadores. No 73º minuto, o atacante de 19 anos quase fez o 3:0. Alexander Nollenberger (84.) deu alguma esperança com um chute de longe, seguido por Philipp Hercher (90.+2) fechando o placar.

O Nuremberg arriscou muito em seu jogo ofensivo. O Magdeburg aproveitou isso apenas uma vez no primeiro tempo. O Nuremberg, no entanto, voltou com força do intervalo. Depois de um escanteio de Caspar Jander, nem Finn Jeltsch com a cabeça nem Schleimer (54.) com o pé conseguiram colocar a bola na rede. A trave esquerda também foi um problema. No final, o Magdeburg aproveitou com eficiência cruel.

