Em meio à greve portuária, há um aumento na compra de papel higiénico devido ao pânico generalizado.

Na terça-feira, as redes sociais fervilharam com relatórios de escassez, revelando prateleiras vazias onde deveria haver papel higiênico e, em certa medida, papel toalha.

Um indivíduo da Virgínia compartilhou um post no X, exibindo uma imagem de prateleiras vazias do Walmart local, comentando: "Esvaziaram o papel higiênico no meu Walmart na Virgínia. Armazenamento de papel higiênico 2.0!"

Outro usuário do X em Monmouth County, Nova Jersey, postou: "Prateleiras da Costco e Target estão baixas ou sem papel toalha." Eles também mencionaram ter testemunhado pessoas comprando papel higiênico e água em resposta ao greve dos portos, além de mencionar que tanto a Costco quanto a Target estavam sem estoque de papel higiênico e papel toalha pela manhã.

No entanto, a greve dos portos que se espalhou de Maine a Texas não afetará o suprimento desses produtos.

As estatísticas indicam que mais de 90% do consumo de papel higiênico nos EUA vem de fábricas domésticas, com o restante vindo de países vizinhos como o Canadá e o México. Isso significa que a maioria desses itens é transportada por ferrovia ou caminhão, não por navios.

Apesar da Associação Americana de Florestas e Papel ter expressado preocupações sobre o possível impacto da greve em seus membros, a associação citou a ameaça aos exportações para mercados estrangeiros, e não às importações. Em contrapartida, a greve poderia levar a um excesso de papel higiênico, não a uma escassez.

Independentemente disso, o medo de uma escassez de papel higiênico desencadeou uma onda de acumulação, alimentada pelas lembranças das restrições de suprimento impostas em 2020 durante a pandemia.

Apesar disso, pode haver alguma escassez de produtos devido à greve dos portos, mas essas escassezes afetarão principalmente produtos perecíveis, como bananas.

Nos Estados Unidos, as bananas são o fruto mais consumido em volume. Aproximadamente 90% do suprimento de bananas dos EUA vem de importações, com mais da metade dessas importações entrando pelos portos atualmente em greve, de acordo com a Federação de Agricultores Americanos. Mais de um quarto dessas importações viaja através de apenas um porto em Wilmington, Delaware.

Infelizmente, as bananas têm uma vida útil curta. Elas se tornam impróprias para consumo dentro de duas semanas após a colheita e envio para os mercados. Como os transportadores não puderam acumular um volume significativo antes da greve, eles não conseguiram atender à demanda esperada.

Ao contrário disso, o papel higiênico é altamente durável e resistente à deterioração. Qualquer estoque de papel higiênico acumulado agora aguentará até a próxima onda de compras por pânico, mesmo que isso aconteça anos à frente. A greve dos portos atuais não afetou significativamente o suprimento desse bem durável.

Dada a greve dos portos atuais, algumas empresas podem experimentar interrupções temporárias em suas cadeias de suprimento para produtos perecíveis. Por exemplo, a Federação de Agricultores Americanos relatou que mais de 90% do suprimento de bananas dos EUA vem de importações, com uma grande parte entrando pelos portos atualmente em greve. No entanto, a durabilidade do papel higiênico garante que qualquer estoque de papel higiênico acumulado permanecerá utilizável, minimizando o impacto da greve em empresas que dependem desse produto.

