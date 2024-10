Em meio à disseminação de informações errôneas após o furacão Helene, as autoridades incentivam os moradores a ignorar tais teorias infundadas.

Há uma semana, um poderoso furacão devastou o sudeste dos EUA, deixando um rastro de destruição. Mais de 200 vidas foram perdidas e várias comunidades ficaram isoladas, enquanto dezenas de milhares de pessoas precisaram de assistência. Como em outras tragédias, as comunicações interrompidas e a falta de informações verificáveis ​​tiveram como consequência algumas pessoas se apegarem ou até mesmo fabricarem histórias e rumores que ajudam a explicar eventos que não são instantaneamente compreensíveis, confessam especialistas e autoridades.

Dr. David Harker, professor e chairman de Filosofia e Humanidades na East Tennessee State University, explicou: "Quando desastres naturais acontecem, parte de nossa reação é ter medo e procurar qualquer maneira de tentar entender as coisas." Como resultado, as pessoas ficam cada vez mais sedentas por qualquer informação que possa ajudá-las a entender um mundo caótico e assustador.

Entre os boatos que circulam após o furacão, há um que parece projetado para explorar as inclinações políticas das pessoas. Um boato amplamente compartilhado, propagado pelo ex-presidente Donald Trump e pelo empresário do Twitter Elon Musk, alega que o governo federal está apreendendo ou desviando ajuda destinada aos esforços de socorro do Furacão Helen como parte de uma trama política.

Nem Trump nem Musk apresentaram qualquer prova para apoiar suas afirmações. Trump afirmou anteriormente naquela semana que a administração Biden, junto com o governador democrata da Carolina do Norte, Roy Cooper, estão retendo fundos de socorro porque as áreas mais afetadas são redutos republicanos. Musk afirmou, em uma publicação no Twitter, que a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) está "bloqueando ativamente os cidadãos que tentam ajudar".

As acusações de Trump lembram uma ação que ele próprio executou como presidente. Em 2019, a administração de Trump desviou US$ 155 milhões destinados à ajuda de desastres da FEMA para financiar o enforcement da imigração.

Oficiais estaduais e locais, incluindo republicanos, criticaram os mesmos boatos. O senador Kevin Corbin, da Carolina do Norte, que representa um distrito na porção ocidental do estado afetada, postou uma mensagem frustrada em sua página do Facebook na quinta-feira:

"Vocês vão me ajudar a PARAR essa teoria da conspiração que está flutuando por toda parte no Facebook e na internet sobre as enchentes em [Ocidental da Carolina do Norte]?" Corbin implorou a seus seguidores, explicando que os boatos são "apenas uma distração para as pessoas que estão tentando fazer seu trabalho".

Várias agências estaduais e federais também emitiram pedidos por pensamento mais claro. A Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee postou um "Aviso de Desinformação" em sua página do Facebook, assegurando ao público que as agências estaduais e federais "não estão apreendendo suprimentos".

A Cruz Vermelha Americana publicou um longo tuíte negando vários boatos e afirmando que a desinformação "interrompe nossa capacidade de deliver ajuda crítica e afeta os trabalhadores de desastres que colocaram suas vidas em espera para ajudar those em need".

Durante uma conferência de imprensa na sexta-feira, tanto o governador Cooper quanto a administradora da FEMA, Deanne Criswell, reconheceram que os boatos estão tendo um impacto real nos esforços de recuperação no local. Cooper afirmou que as alegações de que o governo do estado está negligenciando suas obrigações "desmoralizam" os centenas de soldados da Guarda Nacional que estão ajudando nos esforços de recuperação: "Quando as pessoas falam nas redes sociais sobre nada estar sendo feito, isso simplesmente não é verdade, e é frustrante para eles".

Criswell observou que as informações falsas podem desencorajar those em need de procurar ajuda: "Este nível de desinformação cria a situação em que eles nem mesmo virão até nós. Eles não se registrarão, e eu preciso que as pessoas se registrem para que possam receber o que lhes é devido através de nossos programas".

O governador do Tennessee, Bill Lee, sugeriu que a desinformação pode ter origem em fontes estrangeiras: "Há alguma crença e entendimento de que a raiz da desinformação são 'fontes estrangeiras apenas para confundir o que está acontecendo aqui'." Lee não apresentou qualquer prova para essa afirmação, e seu porta-voz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No entanto, dois proeminentes disseminadores de desinformação e teorias da conspiração não são agentes estrangeiros sombrios ou bots. Eles são oficiais eleitos que representam algumas das áreas mais impactadas pela tempestade.

O tenente-governador da Carolina do Norte, Mark Robinson, o candidato republicano à governador embaraçoso do estado, passou grande parte desta semana criticando a própria resposta do estado à tempestade. Em um tuíte na terça-feira, Robinson afirmou que "quase todos os aviões atualmente em missão são de propriedade privada. Os poucos que não são, são de propriedade de estados diferentes da Carolina do Norte". Essa afirmação contraria diretamente um tuíte anterior da Guarda Nacional da Carolina do Norte, que relatou ter realizado 57 missões aéreas e resgatado mais de 400 pessoas.

"Nossos soldados e aviadores estão trabalhando 24 horas por dia em uma dúzia de condados para ajudar os norte-carolinianos", disse o comandante da Guarda Nacional do estado, o major-general Todd Hunt, em um tuíte na quarta-feira.

Isso é o texto paraphrased sem comentários ou avisos adicionais.

"O pessoal do DOT valorizará a assistência dos residentes locais, mas como é ousado de você propor guiá-los como departamento governamental e proferir linhas como essa!" retrucou Ardis Watkins, diretor executivo da Associação de Funcionários Estaduais da Carolina do Norte, em um comunicado.

A representante Marjorie Taylor Greene, que representa um distrito na Geórgia que também foi impactado pela tempestade, sugeriu casualmente, sem prova irrefutável, que uma entidade secreta e misteriosa tem o poder de manipular as condições climáticas, ecoando sua afirmação anterior não comprovada de que os devastadores incêndios florestais da Califórnia foram acionados pela tecnologia alienígena.

A representante e seu porta-voz não responderam prontamente às nossas consultas sobre seus comentários nesta sexta-feira.

Os meios de comunicação locais trabalham incansavelmente para dissipar alguns dos especulações absurdas, teorias da conspiração e visuais produzidos por IA que surgiram da tempestade. Infelizmente, assim que uma concepção é desmentida, outra aparece, inundando os chamados aos representantes e potencialmente obstruindo os pedidos de assistência urgente, observaram os especialistas.

Apesar de a mídia social ter facilitado a ligação entre sobreviventes de tempestades e ajuda, permitido que entrem em contato com seus familiares e os conectado a recursos essenciais, também ampliou e acelerou a proliferação de desinformação que as autoridades afirmam atrapalhar os esforços de recuperação, como destacou Harker, professor da Universidade Estadual do Tennessee Oriental.

"Em minha opinião, como sociedade, ainda estamos tentando lidar com essa dualidade, e algumas plataformas de mídia social implantaram seus mecanismos de checagem de fatos, que demonstraram níveis variados de efetividade", afirmou Harker. "Acho particularmente preocupante que, durante esses tempos desafiadores, a mídia social possa ser uma fonte inestimável de informações precisas".

Em meio ao furacão, a retórica política tornou-se uma ferramenta para disseminar desinformação. O ex-presidente Donald Trump e Elon Musk foram acusados de propagar um boato de que o governo federal está desviando ajuda para os esforços de socorro do Furacão Helen como parte de uma trama política, sem apresentar qualquer evidência.

Não é a primeira vez que essas acusações são feitas durante uma catástrofe. Em 2019, a administração de Trump desviou $155 milhões destinados à assistência de desastres da FEMA para financiar a aplicação da lei migratória.

Leia também: