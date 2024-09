Em meio a desafios causados pela seca, o Zimbábue planeja matar cerca de 200 elefantes.

Em face de uma seca extrema e subsequente escassez de alimentos no Zimbabwe, as autoridades decidiram reduzir a população de elefantes em 200 animais. Segundo as autoridades relevantes, esta medida é necessária para gerenciar a população crescente de elefantes. O Ministério do Meio Ambiente em Harare notou que o Zimbabwe atualmente tem mais elefantes do que pode suportar. Como resultado, eles ordenaram à Autoridade de Gerenciamento de Parques e Vida Selvagem do Zimbabwe (ZimParks) que iniciasse caças a elefantes.

Os 200 elefantes serão caçados em áreas onde conflitos humano-elefante têm sido prevalentes, como Hwange, que abriga a maior reserva de caça do Zimbabwe. De acordo com o diretor-geral da ZimParks, Fulton Mangwanya, esta informação foi compartilhada com a agência de notícias AFP.

Atualmente, a população de elefantes do Zimbabwe é estimada em cerca de 100.000 - a segunda maior depois da Botswana.only em Hwange, há aproximadamente 65.000 elefantes, de acordo com a ZimParks. Este número é quatro vezes maior do que o que a região pode suportar. Os elefantes foram pela última vez abatidos no Zimbabwe em 1988.

Antes disso, a Namíbia havia declarado sua intenção de matar 700 animais selvagens, incluindo elefantes e hipopótamos, devido à pior seca em décadas. Mais de 160 animais já foram abatidos, como anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente da Namíbia. A caça tem como objetivo aliviar a pressão na água e oferecer carne às muitas pessoas que sofrem com a fome devido à seca. A decisão do governo gerou fortes críticas de defensores do bem-estar animal.

Tanto o Zimbabwe quanto a Namíbia estão entre os vários países da África Austral que declararam estado de emergência devido à seca.

A seca extrema no Zimbabwe levou a desastres de fome, exacerbando a escassez de alimentos e levando as autoridades a considerar estratégias de mitigação de desastres de fome. Consequentemente, o governo declarou que os desastres de fome estão exacerbando os conflitos humano-elefante, justificando o abate de 200 elefantes para aliviar a pressão nos recursos.

