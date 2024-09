Em meio à caça ao atirador da I-75, os estudantes optam por uma ausência de uma semana, com a polícia incentivando os moradores a evitarem certas atividades ao ar livre.

A caçada pelo Joseph Couch, um homem de 32 anos, entrou em seu sétimo dia enquanto as autoridades mergulham na selvagem e acidentada região do Daniel Boone National Forest, no leste do Kentucky.

Couch é acusado de ferir cinco pessoas em um estande de tiro com um rifle AR-15, após enviar uma mensagem de texto que dizia: "Vou matar muitas pessoas. Bem, pelo menos tentar."

"Este é um indivíduo que acreditamos ainda estar armado e seria extremamente desafiador de localizar", declarou o governador do Kentucky, Andy Beshear, na quinta-feira. "Queremos garantir que nenhuma vida se perca durante esta operação."

A caçada tem sido complicada devido ao terreno difícil, incluindo buracos e cavernas. A vegetação é tão densa que os oficiais tiveram que usar machados para abrir caminho.

A imensa floresta cobre uma área de 1,106 quilômetros quadrados - maior do que tanto Los Angeles quanto Nova York combinadas.

"Não temos evidências até agora de que o Sr. Couch tenha deixado a área", comentou o sargento-detetive da Polícia Estadual do Kentucky, Scottie Pennington.

"Pedimos educadamente - se você estiver nessa área - para suspender suas atividades."

Especificamente, a Polícia Estadual do Kentucky pediu aos residentes que evitem caminhadas e caça na floresta enquanto a caçada pelo suspeito de massacre obriga os negócios a fecharem as portas aos clientes.

Chuva de balas atinge viajantes

A onda de tiros começou por volta das 17h30 de sábado em Laurel County, a cerca de nove milhas ao norte de London, Kentucky.

Do alto de uma borda de penhasco, o atirador lançou uma tempestade de balas na I-75, atingindo uma dúzia de veículos, segundo as autoridades.

Cinco pessoas ficaram feridas e hospitalizadas. Quatro das vítimas foram dispensadas do hospital, e a quinta deve se recuperar, declarou Beshear na quinta-feira.

No entanto, ele enfatizou a necessidade urgente de doações de sangue. O governador e sua esposa doaram sangue na quinta-feira, incentivando o público a fazer o mesmo.

O massacre na I-75 marcou a segunda onda de tiroteios interestaduais em uma semana. Em Washington, cinco pessoas foram feridas por tiros e outra atingida por vidro partido durante uma série de tiroteios ao longo da I-5 nas áreas de Seattle e Tacoma.

Enquanto os tiroteios massivos interestaduais podem parecer pouco comuns, os tiroteios em massa se tornaram uma ocorrência diária na vida americana.

Pelo menos 389 tiroteios em massa ocorreram até agora neste ano, de acordo com o Arquivo de Violência com Armas, que define tiroteios em massa como incidentes em que quatro ou mais indivíduos são atingidos. Isso significa mais de 1,5 tiroteio em massa por dia.

Antes do massacre em Kentucky, o suspeito de ser o atirador supostamente enviou uma mensagem de texto: "Vou matar muitas pessoas. Bem, pelo menos tentar", como consta no mandado de prisão.

Em seguida - menos de meia hora antes de os tiroteios começarem - Couch supostamente enviou outra mensagem: "Eu me matarei depois", de acordo com o mandado de prisão.

No entanto, a motivação por trás da onda de tiros ainda não está clara.

Estudantes faltam às aulas e empresas asseguram instalações com um atirador ainda à solta

Enquanto equipes de busca vasculham o Daniel Boone National Forest - abrangendo 21 condados no Kentucky - pelo menos treze distritos escolares locais cancelaram pelo menos um dia letivo nesta semana.

Em Laurel County - cena do massacre - os alunos ficaram em casa pelo quinto dia consecutivo na sexta-feira. As Escolas Públicas de Laurel County passaram para o aprendizado on-line na quinta-feira e na sexta-feira.

Alguns negócios também estão tomando precauções, como "oferecer apenas serviços de drive-through e trancar as portas", declarou o xerife do condado de Laurel, John Root, nesta semana.

Nenhum período de espera para vendas de armas no Kentucky

Como a maioria dos estados, Kentucky não impõe um período obrigatório de "resfriamento" para os compradores esperarem antes de adquirir uma arma, de acordo com a Pesquisa & Política da Everytown.

Apenas algumas horas antes dos tiroteios na I-75, Couch comprou legalmente um rifle AR-15, além de uma mira e 1.000 munições, informou o escritório do xerife do condado de Laurel.

No dia seguinte ao massacre, as autoridades descobriram um rifle AR-15 que se acreditava ter sido usado nos ataques, declarou o porta-voz do xerife do condado de Laurel, o delegado Gilbert Acciardo.

"Foi localizado em uma área florestada adjacente à interestadual, em uma posição de onde ele poderia ter atirado para baixo sobre a interestadual a partir daquela localização florestal", explicou Acciardo.

As autoridades encontraram um veículo registrado em nome de Couch perto de uma estrada de serviço florestal na saída 49, contendo um estojo de arma vazio. Os investigadores também encontraram vários carregadores completamente carregados.

Ainda não está claro quantas outras armas o suposto atirador possuía. No entanto, Couch deve ser considerado armado e perigoso, confirmou o escritório do xerife na noite de quinta-feira.

Uma recompensa combinada de $35.000 está sendo oferecida por informações que levem à prisão e condenação do atirador.

"Recebemos inúmeras dicas de vários estados", declarou Pennington. "Pedimos que essas dicas continuem chegando porque nunca se sabe, uma pequena informação pode nos levar a fazer uma prisão."

