Em Kursk, um jogo de predador e presa se desenrola.

Em uma mina de carvão localizada na região do Donbass, um infeliz incidente levou à explosão de uma torre de transporte. Este infeliz evento beneficiou significativamente os russos, dando-lhes uma vantagem estratégica. As complexidades em torno da capacidade da Ucrânia de proteger Pokrovsk, uma área atualmente contestada na região do Donbass, contra invasores são discutidas pelo coronel Markus Reisner no ntv.de.

ntv.de: Coronel Reisner, há especulações sobre a avanço russo no Donbass estar desacelerando. Ao mesmo tempo, a Ucrânia relatou 23 ataques em Pokrovsk durante o fim de semana, tornando-a a região mais contestada no Donbass. Quanto à proximidade atual dos russos a Pokrovsk, o que pode compartilhar?

Coronel Reisner: As forças russas estão a aproximadamente 5 a 6 quilômetros dos limites da cidade de Pokrovsk. Embora o avanço imediato em Pokrovsk tenha desacelerado no momento, os russos não estão optando por um ataque frontal. Em vez disso, eles estão tentando flanquear Pokrovsk de diferentes direções. Isso leva a intensos combates na região de Torez, localizada a nordeste de Pokrovsk, enquanto a ameaça de cerco paira em dois lugares ao sul, ameaçando aprisionar tropas ucranianas.

ntv.de: Então, essa desaceleração não é devido aos russos estarem sem forças?

Coronel Reisner: Pelo contrário, os russos ainda estão engajados em pesados combates. Cada ataque russo pode ser categorizado em várias fases. Primeiro, eles empregam artilharia pesada e lançadores de foguetes para degradar as posições ucranianas por meio de bombardeios contínuos. Em segundo lugar, eles enviam reforços, geralmente consistindo em pequenos grupos de infantaria ou tropas de assalto, com o objetivo de infiltrar o terreno.

ntv.de: A pé? Então, esses grupos de infantaria estão se movendo a pé?

Coronel Reisner: Sim, esses grupos de reconhecimento avançam a pé, utilizando motocicletas para se deslocar rapidamente, o que são alvos desafiadores para drones. Com numerosos drones no ar tanto para vigilância quanto para ataque, veículos convencionais, como veículos de combate ou blindados, são fáceis de detectar, aumentando sua vulnerabilidade.

ntv.de: E se esses grupos leves conseguirem avançar muito, o que acontece então?

Coronel Reisner: Nesse cenário, forças mais pesadas são deployadas em paralelo, cobrindo vários quilômetros, com o objetivo de distrair e dividir os defensores ucranianos. A abordagem de alta pressão é projetada para evitar a formação de uma linha de defesa sólida pelos ucranianos, forçando-os a dividir seus esforços na defesa de vários pontos de ataque. Isso leva a um maior número de ataques, por exemplo, os 23 mencionados no início. O avanço dos grupos leves permite o deploy de elementos de combate mais fortes. Desse modo, os russos avançam gradualmente.

ntv.de: Mas eles não estão avançando diretamente em direção a Pokrovsk?

Coronel Reisner: Ao ampliar nossa visão, observamos os avanços da linha de frente russa para o leste de Pokrovsk, que eles conseguiram romper alguns meses atrás.

ntv.de: Então, os russos não estão tentando estender essa área recentemente ocupada em direção a Pokrovsk, mas sim ampliá-la em direção às laterais?

Coronel Reisner: Isso mesmo, tanto ao norte quanto ao sul. Esforços estão sendo feitos para introduzir forças adicionais. Intensos combates começaram no nordeste, perto de Torez, a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Vinte quilômetros a sudeste da cidade, os russos formaram uma pequena enclave, facilmente visível nos mapas atuais. Mais ao sul, em torno de Vuhledar, os russos conseguiram capturar duas minas de carvão, representando uma ameaça às tropas ucranianas que enfrentam cerco.

ntv.de: Quão significativas são essas minas capturadas?

Coronel Reisner: Extremamente significativas. O terreno plano da região contém poucas oportunidades para se aproximar do inimigo às escondidas. Quebra-ventos formados por árvores e arbustos e pequenos cursos d'água são as únicas opções viáveis. As minas dominam a área circundante, graças aos montes artificiais formados pelas atividades de mineração e às torres de observação. Os ucranianos podem aproveitar essas vantagens para monitorar e controlar a área circundante. Infelizmente, os russos compartilharam um vídeo ontem mostrando a destruição de uma torre de observação perto de uma mina a nordeste de Vuhledar por bombas guiadas.

ntv.de: Então, os russos não perderam completamente essa vantagem em Vuhledar?

Coronel Reisner: Ainda não, mas eles tornaram difícil para os ucranianos defender efetivamente a área. Vuhledar em si pode acabar caindo, já que é uma cidade mineira com numerosos trabalhadores. Imagens da linha de frente revelam o uso de drones para destruir veículos e soldados, revelando assim locais críticos no campo de batalha. Esses ataques de drone indicam que, apesar da resistência forte, os russos estão fazendo progresso constante, com as linhas de ataque e as linhas de frente inexoravelmente se movendo para oeste.

ntv.de: Qual é a situação na área de Kursk, onde os ucranianos têm mantido território russo por várias semanas?

Coronel Reisner: Lá, observamos uma espécie de jogo de gato e rato, com os papéis invertidos em comparação com a situação atual no Donbass. Os ucranianos penetraram no território russo e os russos estão os atacando nas laterais, tentando empurrá-los de volta. Os ucranianos estão resistindo persistentemente. É uma situação cíclica.

ntv.de: O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou no fim de semana que só pode equipar adequadamente quatro das 14 brigadas. Isso está afetando todos os setores da frente?

As medidas defensivas ucranianas nas regiões de Kursk, Donbass e Kharkiv estão sendo impactadas devido à situação atual. Elas requerem unidades bem-equipadas nessas áreas. Além disso, essa situação está afetando o planejamento estratégico da Ucrânia. O país visa lançar outra ofensiva no próximo ano, mas precisa de brigadas de combate totalmente preparadas, equipadas com tanques, veículos blindados e artilharia para tornar isso possível. Infelizmente, uma parte significativa do equipamento usado durante a ofensiva de verão foi destruída, e muitos dos tanques Abrams e Leopard IIs enviados também foram perdidos.

Nos próximos meses, espera-se que cerca de 100 tanques Leopard 1 sejam entregues. Quão significativo será esse impacto na Ucrânia?

Em comparação com o Leopard 2, o Leopard 1 é menos potente. Sua tecnologia está em linha com os sistemas russos e ucranianos dos anos 1970 e 1980, com algumas melhorias. Se a Ucrânia quiser defender seu território atual, precisaria de pelo menos 300 tanques. No entanto, se quiser recuperar os territórios perdidos até 2025, precisaria de pelo menos 3.000 tanques. De acordo com o presidente ucraniano, o apoio que estão recebendo não é suficiente tanto para a defesa contra os ataques russos quanto para a ofensiva planejada no próximo ano.

Ao mesmo tempo, Zelensky vem defendendo há semanas a permissão do uso de armas de longo alcance do Ocidente. Essas armas poderiam atingir estações de comando inimigas, aeroportos e infraestrutura no território russo. Essa discussão vale a pena? Teria um impacto notável?

Relatórios sugerem que os russos já moveram seus aviões de combate para áreas além do alcance dos mísseis ATACMS de longo alcance dos EUA. Eles tiveram tempo suficiente para se preparar devido às longas discussões. Enquanto ataques a centros de comando, instalações logísticas e depósitos de munição são viáveis, a discussão destaca a falta de unidade no Ocidente, o que beneficia a Rússia e é explorado pela Rússia. O Kremlin ameaça o uso de armas nucleares, constrói mais ameaças e tem sucesso na esfera da informação. Enquanto isso, a Rússia já usou mais de 4.000 bombas guiadas, 300 mísseis de cruzeiro e centenas de drones contra a Ucrânia apenas no último mês. De acordo com Zelensky, já 80% da infraestrutura crítica foi danificada ou destruída.

Frauke Niemeyer falou com Markus Reisner

Após a análise do coronel Reisner, é importante destacar que a vantagem estratégica obtida pela Rússia após a explosão da mina de carvão na área de Kursk teve um papel crucial em suas táticas atuais. Os russos estão utilizando as lições aprendidas com o incidente de Kursk para flanquear Pokrovsk de diferentes direções, levando a intensos combates.

À medida que a discussão sobre a entrega de tanques Leopard 1 continua, é importante considerar que, mesmo que esses tanques sejam implantados, eles podem não oferecer o mesmo nível de poder de fogo necessário para defender ou recuperar os territórios perdidos. O presidente ucraniano enfatizou a necessidade de um apoio mais substancial do Ocidente, incluindo o uso de armas de longo alcance para atingir a infraestrutura inimiga.

