Evento Celebrando Expressões Musicais e Valores Democráticos - Em Jamel, a floresta ressoa com ritmo durante dois dias.

Em Jamel, o barulho volta: A cidade localizada no distrito de Nordwestmecklenburg está sediando novamente o festival de música e democracia "Jamel rocks the Förster" nos dias 27 e 28 deste mês. Desde 2007, atrações musicais notáveis têm chamado a atenção para Jamel, especialmente ao abordar a significativa presença neonazista na vila próxima de Gägelow. As eleições estaduais iminentes na Saxônia e na Turíngia acrescentam uma camada extra de interesse a este evento.

Como de costume, as identidades dos artistas só serão reveladas quando o festival começar. De acordo com o site do festival, "aqueles interessados tanto nas extraordinárias atrações musicais quanto na mensagem política do festival terão a oportunidade de garantir ingressos". Os ingressos para esta edição, totalizando mais de 3.000, foram vendidos em trinta minutos após o início da pré-venda.

Seminários e estações de informações contribuem para a programação principal.

Além dos shows nas duas principais stages, também haverá seminários e estações de informações. Atrações anteriores que já se apresentaram neste evento incluem Fettes Brot, Die Ärzte, Deichkind, Herbert Grönemeyer, Marteria, Danger Dan, Igor Levit e Kraftklub.

No início do ano, uma controvérsia política local surgiu em torno do festival. Um conselheiro local acusou os organizadores do evento - Birgit e Horst Lohmeyer - de má conduta ambiental. A promotoria pública de Schwerin optou por não investigar, alegando falta de provas. Em março, foi firmado um contrato de uso da área de pasto urgentemente necessária com os organizadores do festival.

Ao comentar a situação, Birgit Lohmeyer afirmou: "Não seremos desencorajados e permaneceremos unidos contra fascistas e seus cúmplices nesta região". Seu marido, Horst Lohmeyer, acrescentou: "Nosso festival não serve apenas a nós mesmos, mas também empodera voluntários, artistas e participantes como uma forma de resistência alegre contra a extrema direita".

