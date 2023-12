Em fotos: A era angustiante da música emo

(CNN) - O sol está a pôr-se nas Badlands quando Amy Fleischer-Madden espreita pelo visor da sua câmara, procurando entre a rocha vermelha e a erva da pradaria uma figura vestida de preto da cabeça aos pés.

O ano é 1999, e a jovem fotógrafa está em digressão com os Saves the Day, quatro miúdos com cara de bebé de Princeton, Nova Jérsia, que lançaram recentemente o seu segundo álbum, "Through Being Cool". Eles ainda não o sabem, mas o disco acabará por se tornar sinónimo de "terceira vaga emo", um género nebuloso que emerge de garagens suburbanas, caves de igrejas e locais para todas as idades em toda a América.

Polémica e confessional, a música emo é uma abordagem mais suave ao punk hardcore, com vozes distorcidas e letras evocativas que fazem com que outras bandas lhe chamem ironicamente o som da "angústia adolescente". Mas isso não importa agora para o baterista Bryan Newman, que Flesicher-Madden vê agachado no chão, perdido no silêncio da paisagem de Dakota do Sul. Ela carrega no botão do obturador, sabendo que as imagens sinceras são tão importantes como o concerto quando se trata da história do emo.

"Era como se dissesse: 'Isto faz tanto parte da história como o tipo em palco'", disse Fleischer-Madden sobre os momentos espontâneos que tantas vezes aconteciam durante o tempo de inatividade de uma banda entre os espectáculos, quer fosse uma piada pateta na sala verde ou uma corrida louca para o duche no seu quarto de motel decadente. Muitas dessas imagens servem de âncora no seu novo livro, "Negatives: Um Arquivo Fotográfico do Emo (1996-2006)". E a foto de Newman continua a ser a sua favorita, vinte e poucos anos depois, disse Fleischer-Madden à CNN.

"Toda a secção do meio (do livro) se chama 'Tudo e Todos', e toda essa secção é um caos", riu-se ela. "É a carrinha, os bastidores, dormir numa banheira, os bastidores das sessões fotográficas, coisas desse género. E, para mim, isso é a polpa. Essa é a parte boa".

Fazendo uma cena

Uma visão geral das bandas que ajudaram a moldar o emo depois de a primeira vaga do género musical ter surgido nos anos 80 a partir da cena hardcore de Washington, "Negatives" apresenta centenas de imagens, retiradas dos arquivos da própria Fleischer-Madden e do trabalho de outros fotógrafos que documentaram a cena. Alguns dos músicos apresentados são imediatamente reconhecíveis - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - outros nem tanto. Mas todas as bandas do livro ajudaram a influenciar a cena emo de alguma forma, e Fleischer-Madden disse que a sua tarefa passou a ser descobrir qual a posição de cada uma, histórica e sonoramente, na trajetória do emo.

"Perguntei a mim própria coisas como: 'Porque é que aquela banda era importante? Eles inspiraram sons e visuais futuros? Os seus discos fazem parte de um legado? Fleischer-Madden explicou sobre seu processo. "Há muitas bandas no livro de que não sou pessoalmente fã, mas que foram importantes e influenciaram o movimento."

Amy Fleisher Madden

Tendo crescido em Miami, Fleischer-Madden foi um membro ativo da cena punk local em meados dos anos 90, organizando espectáculos e escrevendo sobre bandas emergentes para o seu zine, Fiddler Jones. Aos 16 anos, fundou a Fiddler Records e lançou um álbum dos The Vacant Andys, uma banda liderada por Chris Carrabba dos Dashboard Confessional, antes de começar a marcar digressões, trabalhar como A&R para outras editoras e viajar pelo país tirando fotografias a muitas das bandas mencionadas no seu livro.

Como Fleischer-Madden escreveu, ela foi uma "fã" durante a segunda onda, por volta de 1996-2000, que foi definida por bandas como Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate e The Get Up Kids, e uma "participante" da terceira onda - uma era que vai de 2000 a 2006, que incluiu bandas como Circa Survive, Say Anything e New Found Glory, bem como grandes nomes como Paramore e My Chemical Romance.

E, embora reconheça que há muitos puristas dispostos a dividir os cabelos sobre a sua decisão de rotular uma determinada banda de "segunda vaga" em vez de "terceira", ou vice-versa, Fleischer-Madden disse que tentou abordar a questão utilizando medidas objectivas como "a idade dos membros da banda, a forma como se vestiam, o aspeto das fotografias e se foram filmadas". (Para além disso, as suas opiniões são as suas).

"Tornei-me uma espécie de Sherlock Holmes emo", explicou, "e tentei encontrar a resposta nos pormenores".

Um diário musical

A terceira vaga de emo, aos olhos de Fleischer-Madden, assistiu ao aparecimento do pop-punk, screamo e post-hardcore, subgéneros que "partilham o mesmo ADN emo" e o lirismo do "coração na manga", apenas feito mais alto, mais rápido e com mais força. E desde então, a definição de "emo" continuou a expandir-se, para grande desgosto dos fãs mais antigos, que lamentam a "mainstreamização" e a "comercialização" da música e da cultura emo.

Fleischer-Madden refuta essa crítica, argumentando que descobrir música nova (mesmo que seja tecnicamente música "antiga") sempre foi um rito de passagem adolescente.

Da mesma forma, o fundador da Emo Nite, Morgan Freed - cuja noite de festa com o tema emo se tornou um fenómeno nacional entre os fãs mais jovens - fez eco do sentimento, salientando que o emo deu origem, nos últimos anos, a dezenas de tendências do TikTok e a um festival de música popular produzido pela LiveNation.

"É música para ouvir quando se está nos subúrbios, sentado no telhado, numa noite de verão, a beber uma cerveja", disse, acrescentando que a experiência alienante de ser adolescente é universal e intemporal - especialmente num mundo cada vez mais digital.

"Haverá sempre jovens de 15 anos que precisam de se agarrar a algo que lhes seja familiar", disse Freed. "E esta música é para (as pessoas) que estão a crescer como outsiders ou não-conformistas."

Dito isto, não há debate quando se trata da autenticidade dos "Negativos" de Fleischer-Madden. É um livro que relata a sua própria experiência vivida dentro de uma cena que ainda tem o seu poder na cultura pop em geral, mais de duas décadas depois.

Negativos: Um Arquivo Fotográfico do Emo (1996-2006)

E, para ela, não há lugar para a exclusão de um "artefacto saudável" destinado a que as pessoas "coloquem nas suas prateleiras e mostrem aos pais ou aos filhos e digam: 'Eu fiz parte desta coisa'".

Recordou uma conversa "espantosa" que teve com um jovem de 20 e poucos anos no seu recente evento de livros em Los Angeles: "Ele disse: 'Eu não tinha idade suficiente para ver essas bandas nessa época, mas agora estou por dentro de tudo isso. Estou a pôr-me a par e a aprender, e uso o teu livro como um manual de regras", disse ela, sorrindo.

"Então eu disse: 'Isso é incrível'", continuou ela. "E ele respondeu: 'É um mapa. É um mapa para toda a cena'".

