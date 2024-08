Em fase de avaliação: Nenhum aspirador sem fio supera a opção da categoria "aceitável".

Pó, farelos, pelos de animais: O que os aspiradores de pó deveriam realmente enfrentar! Seja em tapetes, pisos duros ou escadas. Uma tarefa que nem todos dominam com facilidade.

Aspiradores de pó com cabo podem ser volumosos, mas não há como negar que são muito econômicos. Os aspiradores sem fio de boa qualidade custam várias vezes mais. No entanto, eles são práticos, fáceis de usar e economizam espaço.

A Stiftung Warentest testou dez aspiradores de pó com cabo, colocando-os em ação em escadas, tapetes, pisos duros e cantos. O veredicto: Nenhum dos equipamentos testados é uma panaceia universal.

Enquanto quase todos os aspiradores na prova evacuaram efetivamente o pó dos pisos duros, apenas dois modelos se saíram bem em superfícies de tapete alto. Quando se trata de pelos de animais, todos os dispositivos testados atingiram seus limites. E muitos só empurraram farelos grossos para lá e para cá. Cinco modelos com um recipiente de pó e cinco com saco foram avaliados.

Em resumo, os testadores deram "bom" cinco vezes. Um aspirador de pó sem saco recebeu uma "satisfatória", quatro aspiradores foram classificados como "adequados", incluindo dois com saco e dois sem. Uma modelo teve a dobradiça do recipiente de pó quebra durante os testes de impacto, e outro perdeu uma roda da frente. O último lugar no teste falhou no motor no teste de durabilidade. Ele cedeu após cerca de metade dos dez anos de uso simulados pelos testadores.

Para pelos de animais, opte por um aspirador sem fio

Os vencedores são os aspiradores com saco da AEG (modelo AB81A2DG) e Miele (modelo Classic C1 CarCare) por cerca de 380 e 250 euros, respectivamente. O dispositivo mais barato "bom" na prova vem da Fakir (modelo BlueVac Power). Ele usa um saco, custa cerca de 102 euros e se destaca em muitas categorias de sucção de tapete.

É bom saber: Para pessoas com alergia ao pó, os testadores recomendam o modelo AEG, pois ele captura o pó dentro de um saco selado automaticamente.

Se você quiser remover pelos de animais do tapete, os testadores sugerem o uso de um aspirador sem fio com excelente extração de pelos de animais ou um aspirador com uma escova elétrica rotativa. Nenhum dos aspiradores de piso testados incluiu essa funcionalidade.

