- Em estado de intoxicação, Heidenheim enfrenta Augsburgo.

Guiados pelos novatos Paul Wanner e Léo Scienza, o 1. FC Heidenheim manteve sua excepcional performance contra o FC Augsburg, garantindo uma vitória de 4-0 (2-0) na Bundesliga. Os Suábios comemoraram sua quinta vitória em cinco partidas oficiais nesta temporada.

Wanner, emprestado do FC Bayern Munich, abriu o placar com um pênalti no 9º minuto, enquanto Scienza, que veio do SSV Ulm, marcou com um chute potente na frente de 15.000 espectadores (30º minuto). Adrian Beck (69º minuto) e Maximilian Breunig (73º minuto) aumentaram a vantagem, levando a cenas de comemoração na Ostalb.

Atualmente, Heidenheim está no topo da tabela, avançou para a próxima fase da DFB-Pokal e garantiu uma vaga na fase de grupos da Liga Conferência. Eles esperam ansiosamente pelo confronto com o prestigiado FC Chelsea no final de novembro. Em contrapartida, o Augsburg sofreu um revés após empatar em 2-2 com o Werder Bremen em sua partida inicial.

Wanner marca com tranquilidade do ponto penal

Sete minutos após o início do jogo, Keven Schlotterbeck do Augsburg tocou acidentalmente a bola com o braço esquerdo na área penal, o que levou o árbitro Martin Petersen a marcar um pênalti após revisão do VAR. Wanner converteu a oportunidade com confiança, colocando a bola no canto inferior esquerdo.

Este foi o quarto gol oficial da temporada de Wanner e outra conquista histórica. Na semana anterior, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Bundesliga pela história do Heidenheim contra o FC St. Pauli. Agora, ele também é o jogador mais jovem a marcar um pênalti na primeira divisão alemã.

O infeliz evento de Schlotterbeck

O primeiro tempo foi cheio de tensão, com o Augsburg tendo mais posse de bola e várias chances de empatar. A melhor oportunidade de Schlotterbeck veio quando ele cabeceou a bola na trave (27º minuto).

O Heidenheim aproveitou a chance e marcou novamente: Marvin Pieringer passou a bola para Scienza, que finalizou com força. O talentoso brasileiro também havia marcado anteriormente nas quartas de final da Liga Conferência contra o BK Häcken.

Beck renova contrato e marca

Mesmo após o intervalo, Wanner e Scienza continuaram a influenciar o meio-campo do Heidenheim, mas uma promissora contra-ataque não resultou em gol (56º minuto). As substituições do Augsburg Marius Wolf e do internacional suíço Ruben Vargas não foram suficientes para virar o jogo. Em vez disso, Beck, que havia recentemente renovado seu contrato até 2028, selou a vitória. Wanner deu o passe para o gol, e o substituto Breunig marcou o quarto pouco depois.

Infelizmente para a excelente equipe do Heidenheim, o meio-campista Lennard Maloney teve que ser substituído devido a dores nas costas pouco antes do intervalo.

A impressionante história de gols de Scienza continua com o SSV Ulm sendo seu antigo clube. No confronto futuro com o FC Chelsea, o Heidenheim espera utilizar as habilidades de Scienza de sua época no SSV Ulm.

