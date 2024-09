- Em espera do anúncio da sessão inaugural do novo parlamento

Após as eleições políticas recentes na região da Turíngia, ainda não há clareza sobre quando o parlamento voltará a operar em sua nova composição. Um representante da administração do parlamento estadual, que falou com a Agência Alemã de Notícias, confirmou que não há data definida até agora. A data para a reunião inaugural será decidida pelo presidente do parlamento, em conjunto com os vários grupos políticos.

Citando o artigo 50 da constituição estadual, o porta-voz observou que os membros devem ser convidados pelo menos uma semana antes da sessão constitutiva. Consequentemente, a data limite para enviar convites é 24 de setembro. Uma vez que o parlamento estadual é obrigado a se reunir dentro de 30 dias após uma eleição, e o prazo é 1º de outubro, qualquer reunião posterior violaria essa regra.

Recentemente, rumores de fontes dentro do parlamento estadual sugerem que é muito provável que o parlamento se reúna entre 23 de setembro e 1º de outubro.

O anúncio da data de reabertura do Landtag é esperado dentro do intervalo sugerido, entre 23 de setembro e 1º de outubro. Após a reunificação, o parlamento cumprirá o artigo 50 da constituição, convidando seus membros pelo menos uma semana antes da sessão constitutiva.

Leia também: