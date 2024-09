Em breve, Kursk, na Rússia, será restaurada.

14:03 Possível Consciência Russa do Avanço Ucraniano em Direção a Kursk

De acordo com um relatório do The Guardian, autoridades e militares russos na região de Kursk podem ter sido alertados para um possível avanço ucraniano, com base em documentos russos encontrados pelo exército ucraniano durante a ofensiva em Kursk. No entanto, o The Guardian não conseguiu confirmar a autenticidade dos documentos, mas eles apresentam características típicas de comunicações militares russas genuínas. Os documentos sugerem alertas dentro das autoridades e militares russas sobre avanços ucranianos específicos em território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para reforçar a defesa da fronteira foram relatadas como tendo sido implementadas já em meados de março, mas reclamações foram feitas em junho de que unidades estavam sublotadas, com apenas 60 a 70 por cento da força total e compostas principalmente por reservistas mal treinados. As forças ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

13:30 BBC: Mais de 70.000 Soldados Russos Identificados como Mortos na Ucrânia

Um portal de notícias russo e a BBC relataram que mais de 70.000 soldados russos foram mortos na Ucrânia com base em suas próprias fontes. A BBC identificou os nomes de 70.112 soldados, mas o número real é estimado em muito maior. A contagem, feita em colaboração com o site de notícias independente russo Mediazona, é baseada na análise de declarações oficiais, obituários e avisos em mídias sociais, bem como na observação de túmulos em cemitérios russos. O relatório cobre o período de fevereiro de 2022 a 19 de setembro, com a Mediazona estimando pelo menos 120.000 soldados mortos no total. O governo russo mantém o número de soldados russos mortos na guerra como segredo de Estado.

12:50 Ucrânia Proíbe Uso do Telegram para Oficiais e Militares

A Ucrânia proibiu amplamente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, pessoal militar, empregados do setor de segurança e defesa e empresas operando infraestrutura crítica é proibido devido a preocupações com a segurança nacional.

12:23 Banco Raiffeisen Vende Subsidiária na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) concordou em vender sua participação de 87,74% em sua subsidiária bielorrussa, efetivamente saindo do mercado. O banco austríaco assinou um acordo para vender sua participação para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo nos resultados financeiros do RBI. O RBI já havia reduzido suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem proibindo o RBI de vender sua subsidiária na Rússia.

12:01 Relatório da UE: Plano de Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

De acordo com um relatório do Financial Times, a Comissão Europeia está planejando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia como parte dos programas de ajuda dos sete países mais industrializados do Grupo dos Sete (G7). O empréstimo faz parte da intenção do G7 de fornecer à Ucrânia US$ 50 bilhões (aproximadamente €46 bilhões) dos lucros de ativos estatais russos apreendidos.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a ajuda financeira de até €35 bilhões de sua conta X.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Ignorem Alertas de Mísseis

O governo russo alertou o Ocidente contra fornecer armas com alcance aumentado a alvos dentro da Rússia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse: "Se isso acontecer, a natureza do conflito mudará, com potenciais consequências perigosas para o mundo inteiro". Ela acrescentou: "Eles estão brincando com fogo", e não há espaço para negociações com os EUA; uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e seu contraparte americano, Antony Blinken, não é esperada nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

10:53 UE: Expulsão Forçada de Homens Ucranianos "Impossível"

A Comissão Europeia afirmou que é impossível expulsar à força cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento dos países da União Europeia sob a diretiva de proteção temporária. A comissária europeia para assuntos internos, Ylva Johansson, enfatizou que eles apoiarão aqueles que desejam retornar à Ucrânia enquanto discutem opções de retorno com as autoridades e o governo ucraniano. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, teria incentivado países europeus ocidentais a encorajar homens ucranianos em idade de recrutamento a retornar à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, supostamente apoiou a ideia.

10:12 General Freuding Enxerga "Furos" nas Sanções à Rússia

O coordenador militar da Alemanha para a ajuda à Ucrânia, Christian Freuding, afirmou que, embora as sanções afetem os suprimentos de componentes complexos da Rússia, ela ainda mantém sua indústria de defesa ao tomar rotas alternativas e contar com parceiros como a China, a Coreia do Norte e o Irã. Enquanto as sanções podem desencorajar a Rússia, ainda há a possibilidade de encontrar furos ou contornar legalmente.

09:03 Von der Leyen Promete Ajuda Adicional à Energia de Inverno da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu ajuda adicional para o suprimento de energia de inverno da Ucrânia durante sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv chega num momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a atacar a infraestrutura energética", ela escreveu no Twitter. Ela compartilhou uma foto de sua chegada à estação de Kyiv. "Vamos ajudar a Ucrânia em seus esforços difíceis. Estou aqui para discutir o apoio da Europa, desde os preparativos para o inverno até a defesa, a adesão à UE e os avanços nos empréstimos do G7".

08:20 "Deriva autoritária" - UE considera restringir viagem sem visto para georgianos Bruxelas está a considerar restringir a viagem sem visto para georgianos à União Europeia. Um porta-voz anónimo da UE disse ao Politico que isto se deve à regressão democrática sob o partido no poder, Sonho Georgiano. "Todas as opções permanecem na mesa" se a Geórgia não inverter a sua deriva autoritária, incluindo a "suspensão temporária da liberalização de vistos", disse o porta-voz. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros semelhante à legislação repressiva russa usada contra críticos do regime do Kremlin.

07:42 Ucrânia condena proposta da Polónia sobre o estatuto da Crimeia O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta polaca sobre o estatuto da Crimeia, enfatizando que o compromisso é inaceitável. O ministro das Relações Exteriores da Polónia, Radosław Sikorski, tinha sugerido anteriormente um referendo na península como parte de uma possível solução de negociação com a Rússia. "Todos os esforços devem concentrar-se em libertar a península, não em satisfazer o apetite do Kremlin em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o ministério em Kyiv.

06:29 Von der Leyen vai se encontrar com Zelensky em Kyiv - discussão sobre preparativos para o inverno e adesão à UE A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada em Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou conversas com ela sobre preparativos para o inverno. "Certamente, a questão da energia é uma prioridade máxima", disse ele. Também haverá discussões sobre a situação na frente, entregas de armas, projectos conjuntos de defesa e o caminho da Ucrânia para a adesão à UE e o apoio financeiro adicional para o país alvo da Rússia.

05:32 Ucrânia participa pela primeira vez de exercício da NATO Pela primeira vez, a Ucrânia está participando directamente de um exercício da NATO, sob liderança holandesa. O exercício para testar sistemas anti-drone está em andamento, de acordo com o serviço de imprensa da NATO. "Foram testados ao vivo mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias, como sensores, sistemas drone-caça-drone, jammers e caçadores de ciber", disse a aliança. A participação da Ucrânia faz parte do plano de cooperação em inovação NATO-Ucrânia, que foi acordado na cimeira de julho.

04:28 Activista transgénero assassinada na Geórgia Na Geórgia, uma activista transgénero bem conhecida foi brutalmente assassinada pouco depois da polêmica aprovação de uma lei internacional LGBTQ. O Ministério do Interior da Geórgia explicou que Kesaria Abramidze, que trabalhava como modelo, actriz e influenciadora, foi assassinada na sua casa com várias facadas na quarta-feira. O namorado foi preso como suspeito e acusado de homicídio, alegadamente cometido com "crueldade especial e devido à identidade da vítima". O assassinato ocorreu um dia depois que a Geórgia aprovou uma lei sobre "valores tradicionais" que foi criticada pela UE e organizações de direitos humanos como uma restrição aos direitos LGBTQ.

03:25 Lufthansa considera suspender voos Frankfurt-Pequim devido a sanções à Rússia A Lufthansa está a considerar a suspensão da sua ligação diária entre Frankfurt e a capital chinesa, Pequim. Uma decisão será tomada em outubro. Um porta-voz da empresa citou "concorrência desleal" entre as companhias aéreas europeias e aquelas do Golfo Pérsico e do Bósforo, que se beneficiam de baixos custos de localização, baixos padrões sociais e elevados investimentos do Estado na aviação. Além disso, estas companhias aéreas ainda podem utilizar o espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde a introdução de sanções à Rússia devido à guerra na Ucrânia, o que as obriga a voar à volta da Rússia, resultando em custos de combustível mais elevados.

02:27 Ataque russo alvo centro de energia de Sumy As forças russas atacaram um centro geriátrico na cidade ucraniana de Sumy e atacaram o sector de energia da cidade numa nova vaga de ataques aéreos na terça-feira à noite. Pelo menos um civil foi morto, informaram as autoridades ucranianas. Um corpo de monitorização da ONU afirmou que os ataques à rede eléctrica provavelmente violaram o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia informou num estudo que a lacuna de fornecimento de energia na Ucrânia poderá atingir cerca de um terço do pico de demanda durante os meses de inverno críticos.

01:25 Mais de 1,18 milhões de ucranianos na Alemanha O número de refugiados que vivem na Alemanha atingiu um novo máximo. De acordo com a Autoridade de Registo de Estrangeiros, havia cerca de 3,48 milhões de refugiados no país no final do primeiro semestre de 2024. Isso é cerca de 60.000 mais do que no final de 2023 e o maior número desde os anos 50, segundo o "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando uma resposta do Governo Federal a uma pergunta menor do grupo da Esquerda no Bundestag. Dos 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhões são refugiados ucranianos. O seu número aumentou em cerca de 45.000 em relação ao final de 2023. Incluem-se todas as pessoas independentemente do seu título de residência, desde os pedidos de asilo aos refugiados reconhecidos às pessoas toleradas.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia não é motivo para suspender o freio à dívida Políticos do SPD e Verdes mencionam frequentemente um pacto entre a coligação do semáforo para suspender temporariamente o limite da dívida para uma substancial ajuda à Ucrânia durante a disputa orçamental. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, não concorda com tais sugestões, declarando: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria apoiado uma medida preventiva dessas". Lindner expressou a sua posição numa entrevista ao "Rheinische Post". Ele acredita que o conflito da Ucrânia é trágico, mas não é suficiente para justificar medidas de emergência de acordo com a Lei Fundamental Alemã. "Além da nossa ajuda bilateral, estamos a trabalhar activamente num programa de ajuda de $50 biliões dos países do G7 para a Ucrânia", acrescentou Lindner.

23:23 Bulgária defende embargo da UE aos ovos ucranianos

Bulgária planeja pedir um ban à importação de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas, anunciou o ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. Esta medida é uma consequência das desavenças em curso entre a Ucrânia e os países do Leste da UE sobre o comércio agrícola. Essas desavenças já resultaram em fechamentos de fronteira na fronteira ucraniano-polonesa, bans de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de agricultores na Polônia e na Bulgária.

22:13 Merz duvida da possibilidade de processo de paz com a Rússia

O líder da CDU, Friedrich Merz, expressou preocupação em relação ao conflito na Ucrânia e afirmou: "Não vejo um caminho para iniciar o processo de paz no momento". Merz afirmou que a Rússia só cessará suas ações quando o sucesso militar se tornar inviável ou Kyiv for tomada. A longo prazo, a Alemanha terá que sustentar militarmente a Ucrânia, afirmou Merz. "Acredito que teremos que defender a liberdade e a paz contra a Rússia a longo prazo, não com a Rússia". Esta constatação é amarga, admitiu Merz, mas "não há outra alternativa no momento, pelo menos enquanto Putin e sua administração estiverem no poder".

Dadas as desavenças em curso entre a Ucrânia e a Rússia, os seguintes parágrafos poderiam incluir o termo "guerra cibernética":

Relatórios sugerem que a Rússia pode estar se preparando para uma possível guerra cibernética contra a Ucrânia, com especialistas alertando para potenciais ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas. Especialistas alertam que o conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia pode se agravar e se transformar em uma guerra cibernética, com ambas as partes exibindo cada vez mais sofisticação em seus ataques digitais.

Leia também: