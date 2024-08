- Em Brandemburgo, há um problema de vagas com professores, já que 455 vagas de tempo integral permanecem vazias.

Brandenburg enfrenta uma situação delicada quando se trata de professores para o ano letivo que se aproxima. Ainda restam 455 vagas de tempo integral, segundo o Ministério da Educação. Até 29 de agosto, apenas 378 vagas foram anunciadas, como mencionou o Ministro da Educação, Steffen Freiberg, durante uma conferência de imprensa na Chancelaria do Estado. A diferença entre os dois números se deve a processos de recrutamento em andamento e algumas vagas ainda não listadas, de acordo com a explicação do ministério.

Apesar de a situação não ser muito melhor do que no ano passado, Freiberg, político do SPD, previu a incapacidade de preencher completamente as lacunas. No início do ano letivo do ano passado, cerca de 460 vagas de professor ainda estavam vagas.

A escassez de professores continua sendo a maior preocupação do estado, afetando todas as escolas dentro dele. No entanto, Freiberg garantiu que os horários de ensino essenciais seriam mantidos. Se necessário, matérias eletivas serão minimizadas e, em casos extremos, horas de apoio serão canceladas. O impacto varia, com escolas maiores tendo mais facilidade para compensar do que as menores, disse Freiberg.

O aumento da população estudantil é um dos motivos para a escassez de professores. Cerca de 5.000 estudantes a mais estarão matriculados no ano letivo que se aproxima, devido a coortes de nascimento fortes e fluxo de Berlin, de acordo com a declaração do ministro.

Um total de 1.512 professores foram contratados permanentemente, enquanto 1.601 foram contratados temporariamente. Mais da metade deles são profissionais de outros setores, totalizando quase 1.700 professores. Freiberg espera que Brandenburg e talvez toda a região da Alemanha Oriental dependam cada vez mais de profissionais de outros setores no longo prazo.

Com o ano letivo que se aproxima, mais professores trabalharão nas escolas de Brandenburg do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. De acordo com Freiberg, "Estamos ainda contratando. Os números são dinâmicos."

Novas estratégias para combater a escassez de professores também têm mostrado resultados. Por exemplo, o programa 63+, que ajuda na manutenção do emprego de professores, reduziu o número de aposentadorias. O modelo U70, que oferece incentivos para professores já aposentados, também mostra resultados iniciais, disse Freiberg. Até o momento, mais de 430 professores atuais e antigos se inscreveram para esses dois programas.

Freiberg estava otimista quanto ao sucesso do programa 63+, observando que "Eu não esperava que tantos colegas aceitassem essa oferta tão rapidamente". Sua satisfação vem do fato de que a oferta pareceu resonar com muitos.

Apesar dos esforços de recrutamento, 67 vagas de professor ainda estão sem preenchimento à medida que se aproxima o novo ano letivo. Como resultado, alguns professores experientes podem precisar assumir responsabilidades adicionais, estendendo suas responsabilidades de ensino além de suas matérias primárias.

