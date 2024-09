Em Berlim, o Presidente Steinmeier recebe o seu homólogo italiano, Mattarella.

Na sexta-feira, o Presidente Frank-Walter Steinmeier receberá seu colega italiano, Sergio Mattarella, com uma saudação cerimoniosa no Palácio Bellevue. Após as discussões, uma entrevista coletiva conjunta está agendada para as 10h40, segundo o anúncio da Presidência. Laura, filha de Mattarella, o acompanhará. A esposa de Steinmeier, Elke Büdenbender, também participará do evento. Steinmeier e Mattarella compartilham uma forte amizade.

Mais tarde, Mattarella terá uma conversa com o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD). A Chancelería Federal indicou que os assuntos a serem discutidos girarão em torno de questões específicas do país e da Europa. Sua última interação ocorreu durante a viagem de Scholz a Roma, onde uma reunião com a recém-empossada chefe de governo italiana de direita, Giorgia Meloni, foi omitida. Mattarella é reconhecido como um dos arquitetos do Partido Democrático italiano (Partito Democratico) e tem pontos de vista políticos distintos de Meloni e seu partido Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália).

Mattarella estará em Berlim para uma visita de três dias, iniciada na quinta-feira, acompanhado de sua filha. Naquela noite, uma visita a uma exposição intitulada "De partida para a Itália! Com Liebermann em Veneza, Florença e Roma" do artista Max Liebermann está agendada.

No sábado, Mattarella e Steinmeier, acompanhados de seus respectivos cônjuges, viajarão para Bonn e Colônia. A viagem terminará com a partida para a Itália no domingo. Sua agenda inclui a participação em uma cerimônia conjunta de lembrança em Bolonha pelo massacre de Marzabotto, considerado um dos crimes de guerra mais perturbadores cometidos por soldados alemães na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

