Em agosto, a Casa Branca propôs uma expansão do financiamento do Serviço Secreto para o Congresso, com foco nas próximas eleições.

Após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump em 13 de julho em Butler, Pensilvânia, a Oficina de Gestão e Orçamento apresentou um pedido incomum, que abrange as adições solicitadas pela Casa Branca ao conteúdo usual de um projeto de financiamento temporário. Essa informação foi revelada à CNN por fontes internas.

Há uma grande probabilidade de que o Congresso e a Casa Branca cheguem a um acordo nas próximas semanas, financiando o governo por um período substancial, incluindo o período eleitoral, por meio de um plano conhecido como resolução contínua, ou "CR".

A demanda da Casa Branca, de acordo com fontes, indica que, se as ajustes necessários não forem realizados, o Serviço Secreto ficará sem os recursos necessários para manter e fortalecer as medidas de proteção durante esse período.

No entanto, o pedido não forneceu uma figura exata para o aumento do gasto. Em vez disso, solicitou linguagem mais flexível, permitindo que o Departamento de Segurança Interna aloque fundos conforme necessário para continuar as operações de proteção e as operações da campanha presidencial durante o período de CR.

As agências federais submetem rotineiramente esses pedidos à Oficina de Gestão e Orçamento antes das negociações sobre o financiamento governamental temporário. Eles descrevem as adições desejadas pela administração à linguagem padrão de uma resolução contínua, muitas vezes servindo como um aviso de que certos programas poderiam estar subfinanciados mesmo por um período curto, se o orçamento permanecer no nível do ano anterior.

Anteriormente, a administração havia agrupado esses pedidos com financiamento adicional para ajuda humanitária, auxílio à Covid-19 e ajuda militar à Ucrânia. Esses pedidos agrupados eram frequentemente menos populares no Congresso devido à sua natureza política.

A linguagem proposta para o financiamento adicional do Serviço Secreto até as eleições de 2024 foi incluída em pelo menos um projeto de lei de financiamento patrocinado pelos republicanos, sugerindo apoio bipartidário para essa iniciativa no Capitólio.

Durante uma entrevista de rádio transmitida na terça-feira, o presidente Joe Biden reiterou sua crença de que o Serviço Secreto precisa de mais pessoal para lidar com o ambiente de ameaça aumentado para candidatos políticos.

"Uma das coisas é que precisamos de mais recursos", disse Biden. "Precisamos de mais agentes, precisamos de mais proteção, precisamos expandir a disponibilidade de ajuda".

Biden descreveu a situação como "perigosa" em geral, explicando como a segurança reforçada havia alterado seu estilo de campanha.

"Tudo é assustador", disse ele.

O pedido da Casa Branca de linguagem de financiamento flexível na resolução contínua é principalmente motivado por questões políticas, com o objetivo de garantir recursos suficientes para o Serviço Secreto e as operações da campanha presidencial durante o período eleitoral. Apesar da história controversa dos pedidos agrupados, parece haver apoio bipartidário para aumentar o financiamento do Serviço Secreto, já que a linguagem proposta foi incluída em um projeto de lei patrocinado pelos republicanos.

