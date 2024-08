- Em 2025, Hoyerswerda será a sede do festival nacional de colheita de outono da Alemanha.

Próximo ano, Hoyerswerda** (distrito de Bautzen) será o local da 26ª Festa Anual do Estado da Colheita Agrícola. Esta informação foi compartilhada pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Thomas Schmidt (CDU), e pelo Diretor-Geral do Comitê Estadual Saxão para Áreas Rurais (SLK), Marko Klimann, na quarta-feira.

Schmidt expressou seu entusiasmo em um comunicado à imprensa, elogiando Hoyerswerda. A cidade vai misturar a festa com seu fim de semana regular de festival da cidade. "Estou convencido agora de que teremos outra Festa Anual da Colheita Agrícola incrível no próximo ano", disse ele. O festival está programado para ocorrer de 12 a 14 de setembro de 2025.

"Não há outra cidade que une tradição e modernidade, vida rural e vida urbana como Hoyerswerda", afirmou Klimann. O SLK está ansioso para colaborar de perto com a cidade na organização do evento.

De acordo com a nota à imprensa, a Festa Anual da Colheita Agrícola, com uma média de 50.000 participantes, é o segundo maior evento público estadual, depois do Dia da Saxônia. Tem sido realizado anualmente em diferentes locais desde 1998 e, neste ano, pela 25ª vez, de 27 a 29 de setembro, em Mittweida (distrito de Mittelsachsen).

A nota à imprensa menciona que o Comitê Estadual Saxão para Áreas Rurais (SLK) vai colaborar de perto com Hoyerswerda, já que a Comissão supervisionará a organização da 26ª Festa Anual do Estado da Colheita Agrícola na cidade. O evento, conhecido pela sua mistura de tradição e modernidade, é esperado para atrair uma multidão de cerca de 50.000 pessoas, tornando-se o segundo maior evento público estadual depois do Dia da Saxônia.

Leia também: